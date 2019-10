Els desperfectes a Tarragona per les mobilitzacions costaran 150.000 euros i l'Ajuntament es queda sense estoc de contenidors

Entre dimarts i dimecres van cremar 47 contenidors i 33 més van quedar danyats

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:11

No hi ha estoc de contenidors

Els desperfectes per les manifestacions a Tarragona tenen un cost de 150.000 euros, segons ha calculat el consistori tarragoní.El dimarts es van cremar 15 contenidors i 28 més van quedar malmesos, mentre que dimecres es van cremar 32 contenidors i 5 més van quedar danyats. En total, 47 contenidors cremats i 33 més danyats.Els carrers afectats són Rovira i Virgili, Rambla Nova, Cristòfor Colom, Unió, Cañella, avinguda Marquès de Montoliu, Ritort i Faust, passeig de Sant Antoni, plaça de l’Oli.El principal problema és que no queden suficients contenidors en estoc i, davant la demanda d’altres ciutats que han patit el mateix tipus d’altercats, s’està treballant per tenir-ne de nous en els propers dies.Per això, la regidoria de Neteja recomana als tarragonins i tarragonines que –i no tenen algun dels contenidors de recollida selectiva– es desplacin a la zona que tinguin més propera.Per altra banda, i davant la convocatòria de vaga prevista per demà, l’Ajuntament de Tarragona informa que demà al vespre la recollida de la franja orgànica i rebuig es manté a la nit com cada dia, però la recollida del matí (envasos, paper i recollides comercial) no s’efectuarà. Per tant, es fa una crida als comerços a no deixar envasos ni paper fora dels locals comercials.