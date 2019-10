El ple de Tarragona rebutja denegar el pla de la Budellera

PSC, Ciutadans, Junts per Tarragona i PP hi voten en contra

Moció de rebuig a la sentència del procés

El ple de l’Ajuntament de Tarragona ha rebutjat denegar el pla urbanístic de la Budellera, tal com proposava l’equip de govern. En un ple extraordinari celebrat aquest dijous, ERC i En Comú Podem tan sols ha rebut el suport de la CUP, insuficient per tombar el pla. PSC, Ciutadans, Junts per Tarragona i el PP hi han votat en contra. El govern ha afirmat que hi ha informes desfavorables a la tramitació de tècnics municipals i de la Generalitat, que consideren que no es compleixen alguns requisits. Els partits que volen que la Budellera prosperi han esgrimit que els informes no són definitius i que hi ha marge per a la rectificació, i han acusat l’executiu d’amagar-se darrere qüestions tècniques per complir els seus compromisos electorals.Per altra banda, l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat una moció de rebuig a la sentència del procés. ERC, En Comú Podem, Junts per Tarragona i la CUP s’hi han adherit, mentre que el PSC hi ha votat en contra. Ciutadans i el Partit Popular s’han aixecat de la cadira just en acabar el ple anterior sobre la Budellera i s’han absentat. El text aprovat és similar a l’impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Les formacions que li han donat suport han denunciat «la repressió de l’Estat» i han reclamat l’alliberament dels líders independentistes condemnats.