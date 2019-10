El noi de 17 anys atropellat pels Mossos a Tarragona presenta policontusions i està estable

L'Hospital Joan XXIII indica que quedarà ingressat en una sala d'intermitjos

El noi de 17 anys que ha estat atropellat per una furgoneta dels Mossos d'Esquadra a Tarragona en el marc dels aldarulls per les protestes contra la sentència de l'1-O presenta policontusions i està estable, segons ha informat l'Hospital Joan XXIII. Quedarà ingressat en una sala d'intermitjos, tal com afirma la mateixa font.Amb aquest, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 96 persones al llarg del dimecres arreu de Catalunya, amb 27 trasllats. De les 96 assistències del SEM, 57 van ser a Barcelona, amb 41 altes in situ i 16 trasllats. A Girona se'n van fer 9, amb 8 altes i un evacuat. 14 de les atencions van ser a Manresa (12 altes al lloc), i 12 a Lleida, amb 8 altes i 4 trasllats. Hi ha dos trasllats a Tarragona.A banda, els Bombers de Barcelona van atendre una contusió facial amb possible afectació ocular, pendent de seguiment hospitalari.