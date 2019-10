Contenidors roses un any més a Tarragona per reciclar vidre contra el càncer de mama

L’Ajuntament de Tarragona i Ecovidrio s’uneixen en la 4a edició de la campanya ‘Recicle vidre per elles’, per la qual s’han instal·lat quatre contenidors roses a la ciutat

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:04

Dades de reciclatge a Tarragona

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, posa en marxa per quart any consecutiu la campanya Recicla vidre per elles. La iniciativa té com a objectiu mobilitzar els ciutadans a reciclar envasos de vidre i contribuir així amb una causa solidària: sumar esforços davant del càncer de mama.Durant les properes setmanes, quatre iglús roses romandran ubicats a Plaça Corsini -2- i a la Rambla Nova -2-. Ecovidrio transformarà els envasos de vidre reciclats en els contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat Enfront del Càncer.En aquesta ocasió, la campanya s'ha estès per més de 80 ciutats de tot el territori nacional com Madrid, Sevilla, Barcelona, ​​Santander o Palma de Mallorca per tal de sensibilitzar a un major nombre de ciutadans. Així doncs, Ecovidrio ha instal·lat més de 340 contenidors roses per tot l’Estat. A més, per quart any consecutiu l'entitat ha comptat amb Sandra Ibarra, presidenta de la Fundació que porta el seu nom, com a ambaixadora del projecte.Com a símbol de la conscienciació i solidaritat amb el càncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha dissenyat un miniglú especial per a l'ocasió. El miniglú es podrà adquirir a través del web Miniglú.es, i els beneficis es destinaran a la Fundació Sandra Ibarra per contribuir a la prevenció i investigació del càncer.Segons les últimes dades relatives a 2018, els tarragonins van reciclar un total de Tarragona tones d'envasos de vidre, la qual cosa suposa que cada habitant va reciclar de mitjana 17,7 kg. Respecte a la taxa de contenerització, Tarragona se situa amb una mitjana de 165 habitants per contenidor, comptant amb un total de 803 iglús per als residus d'envasos de vidre instal·lats.