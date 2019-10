Clam multitudinari en contra de la violència a Tarragona

La jutgessa ha enviat aquest dimecres a quatre detinguts a Barcelona a presó sense fiança, un d'ells tarragoní

Actualitzada 17/10/2019 a les 18:54

El polític i advocat tarragoní Pere Grau ha participat en l'acte convocat per les sis de la tarda a la plaça de la Font de Tarragona sota el lema «Que se'n vagin». Grau és membre de l’ANC i de Juristes per la República i ha expressat unes paraules en nom del David, un dels quatre detinguts dimarts en els aldarulls a Barcelona. El jove és de Tarragona i la jutgessa ha decretat avui per ell i els altres tres arrestats presó sense fiança acusats de desordres, atemptat i lesions lleus.Grau ha explicat que el David es troba a presó «perquè la jutgessa diu que amb la seva acció podria evitar el compliment de la sentència del Tribunal Suprem».L'advocat de Juristes per la República afirma que «nosaltres hem de posar el seny que la policia ni la nostra és capaç de posar». «Cal que apliquem el seny per seguir endavant amb les nostra reivindicació com el primer dia, per no donar les imatges que ells volen que donem, que ells venen a provocar-nos», ha afirmat Grau.El tarragoní ha estat molt crític i ha afegit «no caiguem en les provocacions dels professionals que venen a dir-nos que hem de fer i com hem de fer per sortir a les televisions espanyoles perquè les puguin ensenyar al món».En nom del David i la familia ha demanat no defallir i mostrar-se «ferms i decidits i fer de la no violència la millora arma». Ha assegurat que cal no abaixar els braços pero tampoc regalar res, ja que «ells volen fer-nos caure» per finalitzar amb «fermesa, determinació i fins al final».En l'acte una familiar de David ha comunicat que estan recollint signatures per tal de presentar un recurs al jutjat de Barcelona.