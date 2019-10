Ciutadans proposa que el Fortí de Sant Jordi sigui un espai obert a la població

Junts per Tarragona reclama la instal·lació d’una Unitat de Medicina Hiperbàrica per evitar que les persones que la necessitin vagin a Barcelona

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:06

Cambra per a submarinistes

La reobertura del Fortí de Sant Jordi i la reclamació d’una cambra hiperbàrica, inexistent a les comarques tarragonines, són algunes de les propostes que els partits polítics presentaran, sota la fórmula de moció, al ple de l’Ajuntament de Tarragona que se celebrarà el pròxim dilluns, dia 21 d’octubre. En el decurs del plenari es presentaran deu mocions, entre les quals també destaca una de la CUP per a fer front als pisos buits i a l’encariment del preu dels lloguers, o la del PSC que insta a recollir les necessitats que planteja el barri de Bonavista mitjançant l’associació de veïns. Ciutadans també proposa un pla integral de dignificació del barri de Sant Pere i Sant Pau.El grup municipal de Ciutadans proposarà l’aprovació d’una moció que defensa la reobertura del Fortí de Sant Jordi, localitzat en la zona d’influència del Miracle, perquè pugui ser gaudit pels tarragonins i les persones que visitin la ciutat. També demana que es faci un estudi i s’habiliti un pressupost per posar la instal·lació al dia, convertint-la en una zona verda i adaptant un mirador «en la part superior del fortí, on se situaven els canons que defensaven la ciutat», s’indica en el text, que també diu que al pati s’hauria de posar un cartell explicant la història d’aquesta construcció defensiva. A més, proposa que els soterranis es podrien aprofitar per crear un espai on fer exposicions, conferències, o qualsevol activitat cultural. Ciutadans afirma que «són unes idees, i estem oberts a qualsevol altra que poguessin aportar els altres grups municipals i, fins i tot, la ciutadania».En la moció, Ciutadans argumenta que el Fortí de Sant Jordi «és una fortificació construïda pels anglesos durant la seva estada a Tarragona durant la Guerra de Successió i que també va ser utilitzada durant la Guerra del Francès». La formació taronja destaca que les intervencions que proposa s’ajusten a la llei. L’objectiu és dignificar el monument i donar-li un ús del qual podria gaudir-ne la ciutat de Tarragona.També és d’especial rellevància la moció que presentarà el grup municipal de Junts per Tarragona, en la que defensa la urgència d’habilitar una cambra hiperbàrica en aquestes comarques. Amb la seva instal·lació, «Tarragona seria un referent de la medicina hiperbàrica al sud de Catalunya».La moció recorda que «la medicina hiperbàrica consisteix en l’ús de l’oxigen per sobre de la pressió atmosfèrica i es realitza mitjançant la cambra hiperbàrica, molt útil pel tractament de persones que han sofert una intoxicació per fum, monòxid de carboni o gas cianhídric, entre altres elements». També és fonamental per a submarinistes que no han pogut fer de manera correcta la descompressió.La moció proposa demanar al departament de Salut de la Generalitat la instal·lació «d’un equipament necessari», entre altres motius «perquè Catalunya compta actualment amb tres cambres hiperbàriques, localitzades a l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí, a l’Hospital de Palamós i a l’Hospital Universitari General de Catalunya». El fet que les comarques de Tarragona no disposin de cap cambra hiperbàrica fa que «davant d’emergències amb persones intoxicades o que pateixen accidents relacionats amb la pràctica del submarinisme, la més pròxima es troba a Barcelona».Segons la moció, dotar d’una cambra hiperbàrica a les comarques de Tarragona implicaria que «totes les poblacions catalanes tindrien accés al tractament mèdic a menys d’una hora i mitja de distància». La moció recorda que «recentment els mitjans de comunicació van informar del cas de dos submarinistes que es trobaven a Calafell, que van haver de ser traslladats en helicòpter a l’Hospital de Castelló, on també disposen d’una cambra hiperbàrica, després de patir problemes de descompressió», i remarca «la importància d’una atenció sanitària ràpida».