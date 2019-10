Centenars d'estudiants tornen a sortir a Tarragona i Reus per rebutjar la sentència de l'1-O

A Tarragona els manifestants han tallat l'A-7 i l'AP-7, mentre que ha Reus han tallat les vies del tren

Actualitzada 17/10/2019 a les 20:34

Manifestació a Reus

Centenars d'estudiants es manifesten a les ciutats de Tarragona i Reus aquest dijous, 17 d'octubre, per demanar la llibertat dels polítics independentistes empresonats. Ho fan en el marc del quart dia de mobilitzacions i el segon de vaga d'estudiants per rebutjar la sentència de l'1-O. Com a mobilitzacions destacades, a la capital del Tarragonès s'ha tallat al trànsit l'A-7, mentre que a Reus han tornat a tallar les vies del tren.A Tarragona, uns 400 els estudiants han començat la manifestació ea la Rambla Nova, tocant a la Imperial Tarraco. Amb visibles pancartes demanant la llibertat dels presos i equipats amb estelades, els manifestants han recorregut tota la Rambla Nova, la qual han rodejat fins a concentrar-se al centre de la Imperal Tarraco, on hi havia més persones esperant per participar en la concentració.En ajuntar-se en aquest indret s'han reunit prop d'un miler de persones. Els assistents s'han assegut al tram final de la Rambla Nova, on han cantat 'Els Segadors' acompanyats de la música de les gralles. Tot seguit, cap allà a la 13h, s'han dirigit a l'A-7, on han tallat el trànsit. Posteriorment, poc després de les 14h, han tallat l'AP-7 al punt quilomètric 247.Pel que fa a Reus, també prop de 400 estudiants han tornat a prendre els carrers. Els manifestants s'han dirigit a la comissaria de la Policia Nacional, però només han arribat fins a la cantonada on conflueixen la plaça de la Llibertat i el carrer General Moragues, ja que s'han trobat amb agents policials. A partir d'aquí han continuat cap a l'avinguda Sant Jordi, on han ocupat dos dels quatre carrils i han col·lapsat la rotonda de davant del Centre Comercial LaFira. Això ha causat afectacions al trànsit i ha enutjat alguns conductors de vehicles que intentaven circular per la zona. Fins al lloc s'hi han acostat alguns dels Avis i Àvies que estaven a la plaça del Mercadal i agents dels Mossos d'Esquadra.Després de col·lapsar aquest rotonda, els estudiants s'han dirigit als jutjats de la capital del Baix Camp. Allà també han col·lapsat la rotonda de la C-14 de davant de les dependències judicials. A continuació s'han dirigit a les vies del tren i les han tallat a l'alçada del pas de nivell de l'avinguda Onze de Setembre, com ja van fer en les mobilitzacions de dimarts i dimecres. La circulació de combois s'han interromput a les 13.25h entre Reus i Tarragona i afecta les línies RT1, RT4 i R15 de Rodalies. Igual que en dies anteriors, aquestes dues últimes línies es desviaram per Plana-Valls per facilitar la mobilitat de clients. Cap a les 20 hores, la circulació s'ha restablert.