«Viola la meva immunitat com a diputat i l'autonomia del Parlament», considera el secretari primer de la Mesa

Actualitzada 17/10/2019 a les 20:55

Agents de la Guardia Civil acaben de venir al meu despatx de Tarragona per entregar mes requeriments del TC a la Mesa, que no he signat. Aixo viola la meva immunitat com a diputat, i l’autonomia del Parlament, on ha de ser possible el lliure debat. ⁦@JuntsXCat⁩ pic.twitter.com/AQgpo9jG2Y — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) October 17, 2019

Twitter que agents de la Guàrdia Civil s'han presentat aquest dijous a la tarda al seu despatx de Tarragona per entregar-li «més requeriments del TC a la Mesa» del Parlament. El secretari primer de la Mesa de la cambra catalana subratlla que no els ha signat. «Això viola la meva immunitat com a diputat i l'autonomia del Parlament, on ha de ser possible el lliure debat», ha considerat el membre de Junts per Catalunya.