Un dels 14 detinguts pels aldarulls de Tarragona és menor i ja es troba en llibertat amb càrrecs

Els altres tretze segueixen detinguts a l’espera de saber com es procedeix amb ells

Actualitzada 16/10/2019 a les 10:19

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts a la nit catorze persones a Tarragona acusades de desordres públics i atemptats als agents de l’autoritat, segons han explicat a fonts del cos. Dels catorze arrestats, un és menor d’edat i ja ha estat posat en llibertat amb càrrecs per ordre de la fiscalia de menors. El jove haurà de comparèixer al jutjat quan se’l requereixi. Durant el matí d’aquest dimecres se sabrà com es procedeix amb ells, han indicat des del cos policial. Entre els desordres públics dels quals se’ls acusa hi ha danys a la subdelegació del govern espanyol, a l’edifici de l’Agència Tributària i al mobiliari urbà de la ciutat.Durant el matí d’aquest dimecres, a Tarragona s’han convocat dues concentracions de solidaritat amb les persones detingudes. A les nou del matí al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, i a les deu davant dels jutjats.