Ricomà: «Reclamem a tothom que actuï amb la màxima responsabilitat, també als cossos de seguretat»

En una declaració institucional, l'alcalde de Tarragona creu que s'ha d'«investigar si es van produir càrregues contra grups de persones que no tenien una actitud violenta»

Actualitzada 16/10/2019 a les 11:56

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, ha realitzat una declaració institucional aquest dimecres al migdia per donar veu al sentir del consistori per tots els fets que estan succeint arrel de la sentència sobre els fets de l’1-O.En una compareixença que estava fixada a les 11.30 però que ha començat deu minuts tard, l’alcalde ha resumit que «som conscients que vivim moments durs per a la societat catalana. Estem convençuts que cal canalitzar aquests sentiments cap a accions pacífiques i reivindicatives».Ricomà també ha posat en entredit les actuacions dels cossos policials pel que fa als incidents succeïts durant la nit d’aquest dimarts. «Reclamem a tothom que actuï amb la màxima responsabilitat, també als cossos de seguretat. Han d’investigar si es van produir càrregues contra grups de persones que no tenien una actitud violenta», ha dit en aquest sentit.«Des de l’equip de Govern volem mostrar tot el nostre suport a les persones que van passar por i que tenien tot el seu dret legítim a la manifestació», ha continuat el batlle, qui ha destacat la tasca realitzada tant pels serveis d’emergències com de la Guàrdia Urbana. «Volem mostrar també el nostre agraïment al servei d’emergències», ha dit, tot afegint que «la Guàrdia Urbana no té competències d’ordre públic. Va actuar més que correctament, igual que ho farà divendres».Ricomà ha volgut fer «una crida a la calma i a la mobilització pacífica» i ha sentenciat que «ahir van passar coses que costen d’explicar. Es van produir aldarulls i hem de saber per què va passar».