La Catedral de Tarragona mostrarà les relíquies de santa Bernardeta per Tots Sants

Les esglésies de Sant Antoni de Pàdua i Sant Francesc també acolliran les restes, i el 2 de novembre es podran visitar a la Puríssima Sang de Reus

Actualitzada 16/10/2019 a les 12:37

Nascuda a Lorda el 1844

Les relíquies de santa Bernardeta es podran visitar a Tarragona els pròxims dies 1 i 2 de novembre, i també a la ciutat de Reus. El motiu és la celebració de l’Any de Santa Bernardeta, amb motiu del 175è aniversari del seu naixement i el 140è de la seva mort. L’objectiu de facilitar la visita a les relíquies és «apropar la figura d’aquesta santa a totes aquelles persones que per diverses circumstàncies no poden pelegrinar al Santuari de Lourdes», va informar ahir l’Arquebisbat de Tarragona.El divendres dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la Catedral acollirà les relíquies a les 10.30 hores. Durant tot el dia s’han programat diverses celebracions que s’iniciaran a les 10.45 hores, amb el Rés de l’Hora menor i la celebració de l’eucaristia presidida per l’arquebisbe Joan Planellas. A la tarda, les relíquies es podran venerar a l’església de Sant Antoni de Pàdua. La recepció anirà seguida del rés del Rosari meditat. A les 19 hores, la celebració de l’eucaristia clourà el conjunt d’actes organitzats en aquesta església. Seguidament, les relíquies seran traslladades a l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís. Durant tota la nit l’església romandrà oberta, com cada primer divendres de mes, per a l’adoració al Santíssim fins a les vuit del matí quan se celebrarà l’eucaristia.Per altra banda, el dia 2 de novembre, commemoració de tots els Fidels Difunts, les relíquies es podran venerar a l’església parroquial de La Puríssima Sang de Reus, on romandran des de les 10 hores fins a les 17 hores.L’arribada de les relíquies tindrà, com a prolegomen, la celebració del X Congrés de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes amb seu a Catalunya a Tarragona. Aquesta activitat es durà a terme el dissabte 26 d’octubre al Centre Tarraconense El Seminari. La trobada que portarà per tema «L’acolliment».El congrés comptarà amb una conferència inaugural a càrrec de mossèn Lluís Simón, delegat diocesà de pastoral de la salut. A mig matí hi haurà una taula rodona en la qual es presentaran tres ponències sobre la fi de la vida, els immigrants i el món de les presons.Bernardeta Soubirous va néixer a Lorda el 7 de gener del 1844 i va morir a Nevers 16 d’abril del 1879. Era una pastora gascona, que va manifestar que havia tingut una sèrie d’aparicions marianes el 1858. Des de petita, Bernadeta tenia una salut feble, havent tingut còlera i, des dels deu anys, asma. No pogué freqüentar l’escola i fins als catorze anys no va començar a aprendre a llegir.L’11 de febrer de 1858, Bernadeta va anar a recollir llenya. Va ser llavors quan va dir que havia vist una aparició, en una cova anomenada Massavièlha, a la vora del riu Gave. En altres aparicions, es va presentar com la Mare de Déu, sota l’advocació de la Immaculada Concepció, que li va transmetre un seguit de missatges i li va fer descobrir el sentit de la vida cristiana fins a arribar a ser model de servei desinteressat als malalts i els pobres.Les diferents aparicions van ser investigades per l’Església, que van voler tenir prudència davant del cas. Mentre s’examinava l’afer, van començar a haver-hi notícies de guaricions inexplicables a la cova de les aparicions. El 25 de febrer, en presència d’una gentada i mentre tenia una de les visions, va obrir-se una deu d’aigua sota les mans de la noia, font que continua rajant avui dia. D’acord amb el rector de la vila, que coneixia molt bé la noia, era impossible que pogués conèixer què volia dir Immaculada Concepció, dogma que el Papa acabava de promulgar.