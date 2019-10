L'Ajuntament de Tarragona vol que tots els carrers paguin la mateixa taxa de la brossa

Fins ara, depenent de la via es pagava un import diferent, situació que el consistori vol revertir i treu a concurs l’estudi tècnic per a revisar l’ordenança

Actualitzada 16/10/2019 a les 08:35

La proposta tècnica

Avantatges i inconvenients

L’Ajuntament de Tarragona té la intenció que tots els veïns de la ciutat paguin exactament el mateix impost per la taxa de la brossa. Fins ara, un tarragoní estava obligat a abonar un import diferent en funció del carrer on vivia, una situació amb la qual el consistori vol acabar radicalment, ja que considera que no hi ha d’haver cap tipus de diferència entre uns i altres pel fet de viure en un indret o un altre de la ciutat.Per aquest motiu, l’Ajuntament tarragoní ha pres la determinació de treure a licitació l’estudi tècnic de revisió tarifaria de la ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa de recollida i eliminació d’escombraries. L’objecte de l’esmentat estudi és la revisió i la reestructuració tarifària de la taxa de recollida i eliminació de residus domèstics i comercials mitjançant propostes que siguin executables per una gestió administrativa més eficient i eficaç. És a dir, el seu objectiu és el d’eliminar la categorització actual per aconseguir que paguin més aquells que més residus produeixen. A finals del mes de maig de l’any 2020 l’estudi estarà enllestit, per la qual cosa l’equip de Govern treballa perquè la modificació de l’ordenança pugui estar acabada al 2021.La proposta tècnica per a la revisió tarifària de la taxa de la brossa a Tarragona haurà de contemplar diversos aspectes, com ara l’anàlisi de distribució de costos del servei i d’ingressos entre recollida domèstica i comercial, l’anàlisi de la tarificació de la recollida domèstica o l’estudi qualitatiu de les possibilitats d’incorporar bonificacions fiscals als usuaris dels serveis de deixalleria i recollida de mobles, ja siguin residus d’origen domèstic o comercial.L’esmentat estudi haurà de concloure amb una proposta o propostes de reestructuració tarifària de recollida domèstica i comercial i una motivació tècnica de la reestructuració tarifària proposada.A més, en el cas que de l’estudi en resulti més d’una proposta de reestructuració, l’empresa que resulti guanyadora haurà de presentar de forma clara els avantatges i inconvenients de cadascuna. Finalment, s’hauran de contemplar propostes de millora i recomanacions per a futures modificacions de la fiscalitat ambiental en la taxa d’escombraries, que permetin incentivar una millor gestió dels residus municipals i assolir els objectius del 50% de recollida selectiva per a municipis.