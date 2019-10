Els estudiants tallen l'N-340 i es dirigeixen a la comissaria de Mossos de Campclar

Els manifestants s'han concentrat als jutjats i es dirigeixen a les instal·lacions policials, on hi ha els catorze detinguts

Actualitzada 16/10/2019 a les 10:44

Els estudiants comencen avui tres dies de mobilitzacions per la sentència de l'1-O. A Tarragona els manifestants han tallat la carretera N-340 al seu pas per la ciutat i es dirigeixen a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar, on hi ha detingudes tretze de les catorze persones arrestades la nit d'ahir dimarts pels aldarulls que es van produir a la ciutat.Algunes persones s'han concentrat a les 9 del matí al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Des d'allà s'han dirigit als jutjats, on s'ha convocat una concentració. Els estudiants s'han reunit en aquest indret i han iniciat una marxa que ha tallat l'N-340 al seu pas per la ciutat, més o menys a l'alçada d'Icomar.La carretera ha estat tallada per un breu període de temps pel pas dels estudiants, que s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Campclar. En aquest indret encara hi ha detinguts tretze dels catorze manifestans arrestats la nit d'ahir dimarts per aldarulls a la ciutat. Un d'ells era menor i ja ha estat deixat en llibertat amb càrrecs.