Òscar Peris qualifica el veredicte del Tribunal Suprem d’injust i antidemocràtic

Actualitzada 15/10/2019 a les 12:54

Un centenar de persones s’han concentrat aquest dimarts al matí davant la seu de la delegació del Govern a Tarragona per protestar per la sentència del procés emesa pel Tribunal Suprem. La gran majoria dels assistents han estat funcionaris i càrrecs de la delegació, amb el delegat Òscar Peris al capdavant. Peris ha llegit un manifest en el qual ha qualificat la condemna «d’injusta i antidemocràtica» i ha assegurat que ha estat «àmpliament rebutjada» a Catalunya per part d’institucions, forces polítiques i entitat socials. Sobre la reacció social i ciutadana, ha fet una crida a «posar de manifest la injustícia de la sentència». Amb tot, ha demanat l’alliberament i amnistia dels condemnats.