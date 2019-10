Quatre obres adaptades a gent amb discapacitats sensorials a la temporada de Teatres de Tarragona

La temporada s'inicia aquest proper divendres, 18 d'octubre

La temporada dels Teatres de Tarragona, que s’estrena aquest divendres 18 d’octubre, comptarà amb quatre obres amb suports perquè puguin ser gaudides plenament per les persones amb discapacitats sensorials. Els quatre espectacles que comptaran amb aquests suports són Jerusalem (18 d’octubre), Casa de nines, 20 anys després (9 de novembre), La Rambla de les Floristes (7 de març de 2020) i Viejo amigo Cicerón (22 de maig de 2020).L'adaptació de les obres consisteix a facilitar la comprensió de la parla i millorar la distància entre la persona emissora i la receptora tot instal·lant un triple servei: la sobre titulació en pantalla del llibret per a persones amb discapacitat auditiva, l'àudio descripció per a persones cegues i el servei de bucle d'inducció magnètica i so de sala amplificat per als usuaris amb implants coclears o dificultats auditives lleus.Aquesta adaptació és fruit de la iniciativa de l’Ajuntament de Tarragona, a través de les conselleries de Cultura i de Capacitats Diverses. La iniciativa es va estrenar la primavera de 2018 amb l'adaptació per a persones amb discapacitats sensorials de l'obra Frankenstein i va continuar la temporada anterior amb diferents espectacles.