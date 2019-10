Les espelmes envaeixen la Imperial Tarraco per rebutjar la sentència del Suprem

A hores d'ara, hi ha tallada l'A-27 a Valls i la circulació de trens entre Tarragona i Reus

Actualitzada 15/10/2019 a les 20:28

Les espelmes han omplert la plaça Imperial Tarraco de Tarragona aquest vespre com a protesta a la sentència que va donar a conèixer el Tribunal Suprem pel judici del procés. L'ANC i Òmnium han convocat aquest dimarts a concentrar-se davant les delegacions del govern espanyol a Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida fins a les 21 hores.Milers de tarragonins no han dubtat en tornar a sortir al carrer per mostrar el rebuig a les condemnes dels presos polítics. També s'han convocat concentracions a Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà, Girona i Igualada.Durant tot el dia d'avui i d'ahir, des de que es va anunciar la sentència, la gent ha protestat amb manifestacions, talls a les carreteres i a les vies, entre d'altres accions. A hores d'ara, hi ha tallada l'A-27 a Valls i la circulació de trens entre Tarragona i Reus.A partir de demà dimecres i fins al divendres s'iniciaran les 'Marxes per la llibertat' des de Tarragona fins acabar a Barcelona. Aquestes recorreran un total de 100 quilòmetres a peu.