La CET demana el compromís d'ECP en temes de ciutat i de territori

Prop d’una trentena de representants de la societat civil s’ha reunit amb els diputats Ismael Cortes i Yolanda López

Actualitzada 15/10/2019 a les 09:04

Ismael Cortés es va comprometre a reunir-se amb la Coordinadora d’Entitats de Tarragona cada tres mesos per tal de prendre el pols a les demandes ciutadanes i visualitzar així una política més pròxima al ciutadà.També es va mostrar partidari de crear un «reglament estatal sobre l’impacte mediambiental i social de les grans empreses» i fins i tot, de «crear un impost», en resposta a les preocupacions per la gestió del risc químic.Aquests temors es van manifestar sobretot a partir de l’incendi a Miasa el passat mes de juliol o pels oleoductes i gasoductes que travessen el riu Francolí.El diputat creu que cal millorar les campanyes informatives per a una millor resposta en cas d’emergència química i també que el reivindicat estudi epidemiològic té cabuda al Congrés, ja que és un cas que afecta tots els territoris amb gran indústria; tot això en la reunió que la Coordinadora d’Entitats de Tarragona –moviment veïnal que aglutina més d’un centenar d’organismes de la societat civil– va tenir ahir a la tarda amb els regidors d’En Comú Podem.Prop d’una trentena de representants de la societat civil van traslladatr una sèrie de demandes al diputat per Tarragona d’En Comú Podem, Ismael Cortés i a la diputada al Parlament de Catalunya, Yolanda López, per trobar punts de col·laboració.La diputada al Parlament, Yolanda López va anunciar que farà «una proposta de resolució a la comissió de Sanitat», amb la previsió de poder-la tenir enllestida en un mes.La reunió també va tractar l’estat «tercermundista», en paraules del president de Mediterrània, Àngel Juárez, de l’estació de Renfe, sense lavabos i ple de barreres arquitectòniques i de la necessitat de disgregar el tràfic de mercaderies perilloses del de passatgers.Tot i que Cortés es va mostrar obert a «fer pressió», va recordar que «les Terres de l’Ebre encara estan pitjor, perquè hi ha molts llocs que ni tan sols tenen estació».La trobada també va posar de manifest que cal millorar l’entorn del riu Francolí perquè «ja està bé de fer pegats, Tarragona hauria de recuperar-lo i estimar-lo, com ha fet, per exemple, València, en lloc de tenir-lo brut i abandonat», va valorar Àngel Juárez.En aquest sentit, es va plantejar la possibilitat de que hi hagi un manteniment de la ribera del riu amb inspeccions periòdiques municipals.La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar, va excusar la seva absència en la reunió entre la Coordinadore d’Entitats de Tarragona i els regidors d’En Comú Podem per la mort d’un familiar.