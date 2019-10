Espimsa estudia fer noves accions per promoure el mercat de Torreforta

La primera actuació es podria dur a terme per la Castanyada i no es descarta fer-ne pel Carnaval

Actualitzada 15/10/2019 a les 12:18

L’empresa municipal de mercats, Espimsa, estudia diverses fórmules per dinamitzar el mercat de Torrefora. Aquesta mesura es podria fer extensible a altres mercats de la ciutat. Les accions dirigides al de Torreforta tenen com a objectiu recuperar la presència que l’establiment va tenir al barri de Ponent fa uns anys i que va anar perdent a conseqüència del tancament d’alguns punts de venda.El president d’Espimsa i regidor de Junts per Tarragona a l’Ajuntament, Dídac Nadal, ha manifestat a aquesta redacció que «volem afrontar la política de mercats amb una nova perspectiva». La intenció de l’empresa és «dinamitzar tots els mercats municipals de Tarragona». «M’agradaria que tots tinguessin una programació específica», va dir Nadal, «per aconseguir atraure el nombre més gran de clients possible i, com en el cas de Torreforta, que el mercat recuperi la importància que va tenir, perquè és una peça important en l’àmbit de la venda al barri». Espimsa treballa en la posada en marxa d’accions dinamitzadores per a la pròxima Castanyada i per l’edició del 2020 del Carnaval.Nadal va destacar la importància del Mercat Central –que també celebrarà la Castanyada– en el context general d’aquests establiments comercials municipals, però va apuntar que cal tenir una cura especial amb els de Torreforta, Bonavista, Part Alta i Sant Pere i Sant Pau, i en altres com el d’antiquaris, «que donen vida a la ciutat i els hem de tenir en les millors condicions». «Espimsa s’ha de modernitzar, dins de les seves possibilitats, i posar-se al dia», va dir el president de l’empresa.Cal recordar que, amb aquesta finalitat, coincidint amb les recents festes de Santa Tecla, el mercat de Torreforta va ser escenari de diverses accions. El 13 de setembre, l’exterior de l’edifici va acollir un berenar popular amb coca i xocolata, i va haver-hi ambientació dins i fora de l’edifici, així com la presència del Rei i la Reina de Carnaval, a més d’altres activitats per als infants. Nadal va manifestar que «el mercat de Torreforta s’ha de convertir en un eix dinamitzador del barri». En aquella ocasió, van participar l’Associació Medieval de Tarragona i els Diables Foc i Gresca de Torreforta, a més dels representants de les comparses del carnaval Sinhus Sport i Som i Serem Urban Style, que van cloure l’acte amb la inauguració d’un marcador amb el compte enrere per al Carnaval que se celebrarà el pròxim any.