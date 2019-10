Denuncien que un vehicle ha intentat atropellar els manifestants que han tallat avui l'A-7 a Tarragona

Unes 60 persones han col·lapsat el trànsit a l'accés per l'avinguda de Catalunya durant 25 minuts

Actualitzada 15/10/2019 a les 18:43

Acaben d'intentar atropellar la gent que ara mateix talla l'A-7 a l'alçada de Tarragona. Hi distingiu la matrícula?pic.twitter.com/jfOl6HbKgb — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 15, 2019

Un manifestant ha denunciat a través de Twitter que un conductor d'un Volkswagen ha intentat atropellar els manifestants que es trobaven tallant l'A-7 aquest migdia. Segons es pot veure en el vídeo que ha penjat a les xarxes, el conductor ha accelerat cap a la massa de gent que es trobava al mig de la calçada.Unes 60 persones, estudiants principalment, han tallat durant uns 25 minuts l'autovia A-7, a l'altura de Tarragona, per protestar contra la sentència del procés que es va fer pública aquest dilluns. Tot i que els manifestants només han envaït el sentit nord de la via ràpida, a l'altura de l'accés per l'avinguda de Catalunya, els Mossos han acabat tallant també el trànsit en sentit sud. La policia ha fet acte de presència ràpidament després que una patrulla que passava per l'A-7 hagués detectat l'acció abans de tres quarts de quatre de la tarda. Inicialment s'han viscut moments de tensió quan un dels conductors aturats ha creuat amb el seu vehicle pel mig del grup de concentrats, que han hagut d'apartar-se per no ser atropellat.Els participants en el tall, que ha originat retencions de trànsit considerables a l'A-7, una de les principals artèries que dona accés a la ciutat de Tarragona, han abandonat l'autovia quan passaven deu minuts de les quatre.