Ruiz: «El PSC ha treballat per les infraestructures que necessitem»

Amb la presència de Meritxell Batet, el candidat al Congrés Joan Ruiz va remarcar la importància del PSC per Tarragona

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:59

«Sempre que ha manat el PSOE, ha anat bé per Tarragona, com la neteja i les millores del Pont del Diable, durant el govern de Zapatero» va defensar el president de la Federació del PSC al Camp de Tarragona i exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ahir a la presentació de la candidatura tarragonina del Partit Socialista al Congrés dels Diputats i al Senat per les eleccions del dia 10 de novembre. L’acte, celebrat al pati del Seminari de Tarragona, que va tenir com a idea principal que els governs socialistes sempre han beneficiat Tarragona i que Pedro Sánchez és l’única opció ferma a presidir el govern espanyol, va estar protagonitzat per Ballesteros, el cap de llista de Tarragona pel Congrés, Joan Ruiz, el candidat al Senat, Santi Castellà i la cap de llista a les eleccions generals per Barcelona, Meritxell Batet. «Hem de revalidar l’aposta dels tarragonins», va afegir Ballesteros.El líder de la candidatura socialista tarragonina, Joan Ruiz, va voler posar èmfasi en què l’eina necessària és el diàleg, i va elogiar a Batet: «Ha treballat per sortir de l’embolic d’irresponsabilitats de l’independentisme i de la dreta, sempre a través del diàleg». Seguint la línia de la importància del PSC a Tarragona, Ruiz va assegurar també que el partit socialista ha treballat sempre per «tirar endavant les infraestructures que necessitem», posant diferents exemples: els accessos al túnel del Coll de l’Illa que ja estan acabats i les obres del mateix túnel, que començaran en menys d’un mes; el projecte de connectar l’A-7, que acaba a La Móra, amb l’AP-7, en la seva entrada a Torredembarra, allargant l’autovia fins al poble del Baix Gaià; i l’avenç en el Corredor del Mediterrani que, en la visita del ministre de Foment, José Luis Ábalos, aquest va assegurar que abans que acabi l’any l’empresa de seguretat que està fent les proves ja haurà enllestit la seva feina i el tram de Barcelona a València durarà, concretament, 28 minuts menys.Ruiz, que va manifestar que, un cop en campanya, demanaran el vot dels tarragonins, va defensar que «només hi ha dos candidats a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez i Pablo Casado» i va posar en dubte que els tarragonins vulguin a «Casado de president, a Santiago Abascal de ministre d’Interior i a Albert Rivera de ministre d’Economia, qui està en contra d’apujar el salari mínim», en referència als qui, en alguna ocasió, el mateix Ruiz ha definit com «el trio de Colón».També va parlar Meritxell Batet. La presidenta del Congrés dels Diputats va reconèixer que el partit socialista hagués preferit estalviar-se haver de repetir eleccions però que es tornaran a presentar «després de guanyar-les» perquè l’únic que es van trobar va ser «bloqueig». «Presentem el mateix projecte amb un programa renovat i dialogat amb la societat civil», va explicar la que encapçala la candidatura per Barcelona. «Sortim amb més força i convicció i pensem que ningú té un projecte alternatiu al socialisme, necessitem un govern ferm», va afegir Batet.En relació amb la sentència als presos polítics, Batet va assegurar que «després de la sentència caldrà fer política, oferint un projecte de convivència, pensant en el conjunt de la societat, i no només en una meitat». «Hem de respectar la llei i la separació de poders, i també el dret de manifestació, però de la mateixa manera respectant els drets i les llibertats d’aquelles persones que no es voldran manifestar i garantint la seva mobilitat per anar a la feina, per exemple», va defensar Batet sobre les mobilitzacions en resposta a la sentència. També va desitjar «un ambient de serenor, calma i respecte». «Ja hem demostrat ser una societat tolerant», va sentenciar Batet.Per la seva banda, el cap de llista per Tarragona al Senat, Santi Castellà, va elogiar tant a Batet com al president del Senat, Manuel Cruz, per la seva feina com a catalans del PSOE encapçalant les dues institucions.