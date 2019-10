La jornada de portes obertes porta més visitants als monuments de Tarragona

L’absència d’un cartell anunciant la gratuïtat va fer dubtar a persones que, a la porta del recinte, debatien si accedien o no a la Muralla

La falta d’un cartell anunciant la gratuïtat de l’accés a la Muralla romana, el passat cap de setmana, amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, va fer dubtar a molta gent d’accedir-hi al monument. Altres van ser informats als hotels on s’allotjaven i, els del territori, mitjançant els mitjans de comunicació. El fet és que més gent del que és habitual va visitar la Muralla, el Circ, el Pretori i el Fòrum de la Colònia aprofitant que l’accés a aquests monuments dependents de l’Ajuntament era lliure de pagament. Molts dels visitants eren de la ciutat de Tarragona i voltants, de Barcelona i, també, algun creuerista que feia temps abans d’embarcar va aprofitar l’ocasió per conèixer una mica de Tarraco.Un grup de dones provinents de Barcelona, Badalona i Sabadell va comentar a aquesta redacció que «no sabíem que avui l’entrada era gratuïta, però ens ho han dit a l’hotel», va explicar Purificación Más, qui va comentar que «en altres ocasions havíem visitat la Muralla, i sempre es bo tornar a veure-la, ja que val molt la pena». El grup es va interessar també per visitar el Teatre romà, però no tenia clar si estaria obert al públic ni quina institució és la propietària del recinte monumental.Mentrestant, una persona de parla anglesa va demanar a la taquilla dues entrades. Quan la van informar que ahir diumenge la visita era gratis, va exclamar «perfecte» i va comentar aquest fet amb la persona que l’acompanyava, tot esbotzant un somriure.El fet de no haver de pagar entrada va permetre fer una visita ràpida a persones que havien d’embarcar hores més tard per participar en un creuer. Aquest va ser el cas de la malaguenya Noelia Muñoz. «Estic fent temps abans de pujar a un creuer que surt de Tarragona amb destí a Itàlia per veure monuments d’aquesta ciutat». «Fins ara, tot el que he vist m’ha agradat molt, però estic fent les visites de pressa», va dir després d’uns minuts al Passeig Arqueològic.El cas contrari va ser el protagonitzat pels tarragonins Manel Gené i Fàtima Peres, de Tarragona. «Ens agrada passejar pels monuments de la ciutat i, sobretot, per la Muralla, i com avui l’accés és gratis, aprofitem per tornar a veure-la». El següent destí era el conjunt Circ-Pretori.La també tarragonina Elia Villanova va comentar que li havia arribat la informació que els monuments Patrimoni de la Humanitat dependents de l’Ajuntament es podien visitar sense pagar. En aquest context, va dir que «ho hem aprofitat, perquè ho coneixem bé, però d’aquesta manera pots aprofundir en el coneixement del nostre patrimoni històric».El fet és que ahir, diumenge, els monuments municipals d’època romana van reunir més persones del nombre habitual per aquestes dates i que els visitants van sortir satisfets del que van poder veure. Com va succeir a molts visitants, un nombre elevat es va emportar una grata sorpresa quan es va assabentar que l’accés als recintes era lliure. Més d’una va dir a aquesta redacció que «és una oportunitat que no s’ha de deixar escapar», i van assegurar que visites com a la Muralla «ha estat molt satisfactòria».