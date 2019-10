L'Associació de Veïns SPiSP no s'oposarà al centre de culte islàmic

En un comunicat, el president Lluís Trinitat assegura que, fos quina fos la seva postura, «no seria determinant per l’obertura del centre de culte»

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:20

L’Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau no s’oposarà a l’obertura d’un centre de culte islàmic al barri, tal i com va anunciar l’entitat en un comunicat. Després que l’altra associació veïnal de Sant Pere i Sant Pau, La Unió, es posicionés en contra, el president Lluís Trinitat va defensar en el comunicat que segons una llei de la Constitució espanyola «es granteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte que els individus i comunitats sense més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària pel manteniment de l’ordre públic protegit per la llei».Trinitat va explicar en el comunicat que l’associació veïnal que presideix ja va decidir no participar en la manifestació contrària al primer projecte presentat per la Comunitat Islàmica Assalam, el passat gener, d’obrir un centre de culte al carrer Miquel Servet, però que donaria suport al que volguessin la majoria de veïns. Finalment, el projecte va ser rebutjat per part de l’Ajuntament, ja que no complia les normes urbanístiques recollides en el Pla d’Obres Urbanístiques Municipals (POUM), concretament la que obliga que el centre de culte tingui un accés connectat directament amb la via pública. Trinitat va tancar el tema del centre de culte assegurant que «hi ha temes sobre els quals, tant els ciutadans com les associacions de veïns, no tenen poder de decisió, i que aquest és un d’ells».L’Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau va explicar també en el comunicat que «el que porten denunciant de fa temps, i més últimament, són els robatoris i la inquietud que s’ha instaurat al barri, i de la preocupació de molts veïns». L’entitat assegura estar preocupada concretament per «la instal·lació al pàrquing de camions d’algunes persones que, segons alguns testimonis, tenen atemorits a molts veïns». Trinitat va explicar que per això l’associació ha organitzat una manifestació pel pròxim 4 de novembre. El president de l’entitat va voler remarcar que «aquests delinqüents no tenen res a veure amb les 125 famílies musulmanes que viuen al barri, moltes de les quals hi tenen negocis» i que no els consta que «hagin causat problemes a Sant Pere i Sant Pau».L’AVV Sant Pere i Sant Pau va tancar el comunicat esperant que tots entenguin la seva posició i animant a la gent a «lluitar pel que el barri sí que necessita, com són més vigilància policial i seguretat, així com unes millors infraestructures d’oci per tots». «Sortirem al carrer per dir que Sant Pere i Sant Pau existeix, i no només durant els períodes electorals. És ara quan hem de sortir al carrer i demostrar que anem tots a una, sense colors polítics, és una qüestió de barri i tots hi vivim. El 4 de novembre demostrarem a la ciutat el que és un barri unit», va sentenciar l’AVV Sant Pere i Sant Pau en el comunicat.Per la seva banda, l’associació veïnal La Unió de Sant Pere i Sant Pau, en declaracions del seu president, Gabriel Muniesa, a aquest diari, ja va anunciar que presentaria al·legacions, i buscaria el suport dels partits polítics, contra la instauració del centre de culte, perquè consideren, entre d’altres conseqüències, que l’activitat religiosa de la Comunitat Islàmica Assalam pot afectar a la convivència veïnal a Sant Pere i Sant Pau.