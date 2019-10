El nombre de censats a Campclar, Sant Salvador i la Part Alta s'estanca

El centre de la ciutat i, de manera especial, el Nou Eixample Nord, Torreforta i les urbanitzacions de Llevant, són les zones urbanes que més creixen

Actualitzada 13/10/2019 a les 20:00

En els deu darrers anys la població censada a la ciutat de Tarragona ha crescut en 10.595 persones, passant dels 133.719 al tancament del 2009 a 144.314 en el que va d’aquest 2019, segons l’estadística que publica l’Ajuntament. De l’anàlisi de les dades d’aquest període es desprèn que alguns barris de la ciutat han vist un com el seu creixement s’ha estancat i, fins i tot, s’ha reduït, mentre que altres, localitzats a la zona centre, ha experimentat un augment significatiu.De les onze zones en què està dividit el territori de Tarragona, ha estat el Nou Eixample Nord –comprèn l’avinguda d’Andorra o la Rambla President Macià– la que ha experimentat un augment major de persones residents censades en l’última dècada, amb un augment de 3.238 persones. A aquesta zona li segueix l’Eixample Tarragona –Rambla Nova–, amb un increment de 1.993, i Nou Eixample Sud –avinguda de Roma–, amb 1.694 individus més. També correspon a aquest capítol les urbanitzacions de Llevant, amb un increment de 1.424 persones, i a curta distància apareix Torreforta i barris adjacents, amb 1.147.Pel que fa a l’evolució del nombre de residents censats en altres territoris de la ciutat, aquesta ha estat sensiblement menor i, en un dels casos, s’ha reduït lleugerament. En els deu últims anys els barris marítims –Part Baixa i Serrallo, bàsicament– han crescut en 783 persones, Sant Pere i Sant Pau només en 256 i Bonavista en 165. Per altra banda, a la Part Alta ha operat un lleuger augment de 48 persones i de 16 a Sant Salvador, mentre que, en aquest període, Campclar aporta xifres negatives, amb un decreixement de 165 persones. En funció d’aquestes dades de l’Ajuntament, la població censada en aquests barris gairebé s’ha estancat.Aquesta evolució va lligada al nombre de nous habitatges construïts l’última. Un dels espais que més ha crescut ha estat el Nou Eixample Nord, on s’ha fet obra nova en les proximitats de l’Hospital Joan XXIII i voltants de la plaça de les Corts Catalanes i avinguda Pont i Gol. Per contra, alguns edificis de la Part Alta han desaparegut o estan tancats, mentre que altres s’han reconvertit en habitatges destinats al turisme.De l’any passat al que es porta consumit del 2019 Tarragona ha guanyat més de 4.000 ciutadans censats, que han afectat més als tres eixamples –nord, sud i centre, Torreforta i barris adjacents i urbanitzacions de Llevant. Entre els anys 2105, 2016 i 2017 la població censada a la ciutat es va mantenir gairebé inalterable, amb un augment que no va arribar a les mil persones. Un fenomen que ha afectat ha estat la decisió de persones residents a la ciutat que han canviat de localitat i han marxat a viure a altres pròximes a Tarragona. Per altra banda, des de diferents sectors, molt especialment l’immobiliari, es reclama més sòl per construir habitatge nou per frenar la cerca de residència en altres pobles.