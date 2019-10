Un congrés commemora a Tarragona els 110 anys de la invenció de la baquelita

Els departaments de Química Analítica i Orgànica i Enginyeria Mecànica de la URV s'encarregaran d'organitzar el congrés

Un centenar de científics de tot el món participaran dimarts al Congrés Internacional Baekeland, que commemora els 110 anys de la invenció del primer polímer sintètic, la baquelita, i que per primera vegada acull una universitat espanyola, la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.Segons ha informat la URV, el Congrés Internacional Baekeland, que aquest any arriba a la seva setena edició, commemora la invenció de la baquelita per part del doctor Leo Baekeland, el 1909, fa ara 110 anys, des de quan aquest material és àmpliament usat en diversos sectors.Els departaments de Química Analítica i Orgànica i Enginyeria Mecànica de la URV s'encarregaran d'organitzar el congrés, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre en l'Hotel Ciutat de Tarragona.Aquest congrés, celebrat anteriorment en ciutats com Gant, Toyohashi, Antalya, Niagara Falls, Surrey i Xangai, és un dels congressos mundials més rellevants dedicat als materials polimèrics termoestables, polímers resistents a altes temperatures i que, al contrari dels termoplàstics, no es tornen tous en escalfar-se, mantenint la seva forma.Entre els materials polimèrics termoestables, - utilitzats per exemple per a recobriments o adhesius, pintaungles permanents, fabricació de peces elèctriques o material electrònic -, destaquen per la seva importància industrial les resines fenòliques, les resines epoxi, els acrilats i les benzoxazines, que són materials capaços d'aguantar temperatures molt elevades, mantenint la seva forma.Segons els organitzadors, en les diferents conferències que es presentaran, a més d'aplicacions concretes d'aquests materials polimèrics, es tractaran aspectes mediambientals més actuals com el seu reciclatge i reutilització i la possibilitat d'autoreparació.També s'exposaran noves metodologies utilitzades en la seva preparació, que comportin una menys despesa energètic o una més fàcil manipulació i fabricació.Segons els organitzadors, el descobriment de la baquelita va marcar un abans i un després en la recerca de nous materials ja que va ser la primera matèria plàstica totalment sintètica, anomenada així en honor del seu creador, el belga Leo Baekeland.És una resina fenòlica que actualment encara té infinitat d'aplicacions en tractar-se d'un material que pot ser modelat a mesura que es forma i es converteix en dur en solidificar-se.És aïllant de l'electricitat, resistent a l'aigua i als dissolvents, i fàcilment mecanitzable, per la qual cosa a principi del segle XX va ser àmpliament utilitzat per a les carcasses de telèfons o interruptors, i avui dia encara s'utilitza per fer nanses de cassoles i recobriments.Durant la inauguració del congrés, el besnet de Baekeland, Hugh Karraker, presentarà un documental que explica la història del descobriment d'aquest material, el primer polímer totalment sintètic molt apreciat per la seva duresa.En el mateix acte, Reindert Root presentarà la Bakelite Amsterdam Collection, d'objectes fets amb aquest material, de la qual és ell el fundador.