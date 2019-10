La Guàrdia Civil de Tarragona celebra la festa de la seva patrona

Han condecorat la jutgessa vendrellenca que va arxivar per petició de la fiscalia la investigació d'una trentena de mossos per l'1-O

Balanç de les actuacions l'any 2019

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha defensat que la Guàrdia Civil i la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat són institucions «fonamentals per garantir la convivència, l'ordre i la pau, enfront de qualsevol mena d'amenaça». Sabaté ho ha afirmat en l'acte institucional de la celebració de la festa de la patrona de la Guàrdia Civil, la verge del Pilar, aquest migdia a la comandància del cos. En l'acte, la policia espanyola ha condecorat a 36 guàrdies civils, el cap dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra i la magistrada del jutjat número tres del Vendrell, Tamara Beltran. La jutgessa va arxivar, per petició de la Fiscalia, la investigació d'una trentena d'agents dels Mossos d'Esquadra per la seva actuació l'1 -O l'abril passat, tot i que en la interlocutòria en va mostrar la seva disconformitat.L'acte institucional ha començat amb la imposició de les condecoracions a agents de la Guàrdia Civil, de diversos policies dels cossos de seguretat local i de membres de la societat civil, com l'exdirector de l'Aeroport de Reus, Vicent Pallarès. A la vegada, la policia espanyola ha condecorat la jutgessa del jutjat número 3 del Vendrell pel servei donat, segons han explicat fonts policials.La magistrada va arxivar l'abril passat per petició del ministeri públic la investigació d'una trentena d'agents dels Mossos d'Esquadra per la seva actuació l'1-O. Tamara Beltran va prendre la mateixa decisió en el cas d'alguns directors de centres escolars de la zona i de responsables del CAP del Vendrell, així com algunes persones que van ser identificades pels Mossos en els punts de votació d'aquest partit judicial.Tot i haver dictat l'arxiu provisional, Beltran va mostrar en l'escrit la seva disconformitat amb la petició de la fiscalia, ja que va dir que no entenia que el ministeri públic digués que el dispositiu policial va ser insuficient, però al mateix temps, conclogués que no hi ha responsabilitat sobre la manera com es va desplegar aquest operatiu.A banda dels reconeixements, en la seva intervenció, el subdelegat del govern espanyol ha afirmat que és un «privilegi» ser el màxim representant a Tarragona d'un «govern progressista que defensa per damunt de tot els seus objectius sense imposicions i amb la cerca sempre del diàleg». Així mateix, Sabaté ha subratllat la «col·laboració eficaç» entre els cossos de seguretat de l'Estat, els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals i Portuària, que diu, «exigeix permanent lleialtat».Sabaté també ha defensat que l'estat de dret és una obligació «fonamental i inexcusable» de totes les institucions de l'Estat. I en aquesta línia, ha asseverat que la Guàrdia Civil i la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat són institucions «fonamentals per garantir la convivència, l'ordre i la pau, enfront de qualsevol mena d'amenaça». «Sempre garantint la llibertat i el lliure exercici dels drets ciutadans com a bé superior», ha afegit.Per la seva banda, el tinent coronel Vicente Luengo ha agraït la tasca dels agents en actiu i aquells que van prestar servei a la demarcació de Tarragona, i ha fet una crida a continuar «perseverant» en la seva feina. «Em sento orgullós de tots vosaltres, que no decaigui la vostra moral; i com ha recordat el nostre director general, manteniu-vos ferms davant l'adversitat i els riscos latents», ha manifestat Luengo. També ha emplaçat el cos a protegir el «lliure exercici dels drets i llibertats per garantir la seguretat ciutadana», tal com recull l'article 104 de la Constitució espanyola.Durant el seu parlament, Luengo ha fet balanç de les actuacions del cos policial d'aquest 2019. Els agents han detingut 158 persones per cometre diversos delictes, han desmantellat 22 plantacions de marihuana i han intervingut 11.000 plantes i 983 quilograms processats. A més, han detectat 2.000 infraccions administratives, han fet més de 8.000 controls, verificacions i identificacions i gairebé 3.000 inspeccions i registres.L'acte institucional ha acabat amb una entrega floral i amb la interpretació de l'himne de la Guàrdia Civil i l'espanyol.