Tarragona congela els impostos i totes les taxes municipals excepte la brossa

L’increment mitjà serà de 12,35 euros anuals per fer front a la inversió que obligatòriament tots els ajuntaments de la mancomunitat incineradora de residus

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:58

Pagament avançat i fraccionat

L’Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos com el tipus de l’IBI, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE. Les llicències d’obres i d’obertura d’establiments, les cèl·lules d’habitabilitat i de primera ocupació també es mantindran. L’única modificació serà la taxa d’escombraries, que s’incrementarà un 11% fruit de la inversió que obligatòriament han de fer tots els ajuntaments que formen part de la mancomunitat de Sirusa (Servei d'Incineració dels Residus Urbans, SALa taxa de la brossa pujarà 12,35 euros de mitjana, és a dir, 3 cèntims al dia. El conseller de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, explica que «la resta de taxes i impostos no es tocaran« i afegeix que «l’objectiu no és que els ciutadans i ciutadanes paguen més diners, sinó que paguin aquells que no ho fan».La revisió de preus de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries per l’any 2020 es produeix per donar compliment a la normativa europea que obliga a complir amb nous estàndards mediambientals. Això representa fer inversions per valor de 75 milions d’euros, 45 els assumirà la Generalitat i els restants 30 els han de sufragar els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de Sirusa. «L’Ajuntament de Tarragona no ingressarà més diners a conseqüència d’aquest increment de la taxa, ja que íntegrament serà per la mancomunitat incineradora de residus per pagar el cost de la valorització de la fracció resta», explica Fortuny.L’increment es produeix perquè la planta requereix una actualització per ajustar-se als nous escenaris de gestió de residus, actualització que precisa de quantioses inversions, que s’han de finançar amb un augment del preu de tractament dels residus.L’augment del cost de valorització energètica de la fracció resta ve determinat per la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i pel Pla director de la instal·lació de Sirusa, per tal d’adequar-se als objectius i zonificacions territorials en el marc del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).Aquesta llei preveu un augment progressiu de cànon sobre disposició de la fracció resta dels residus municipals, el qual passa en el cas de la valorització energètica, de 20,6 €/tn l’any 2019 a 23,60 €/tona el proper any 2020.Per altra banda, l’Equip de Govern planteja una modificació de les ordenances fiscals per gravar en un 50% el rebut de l’IBI als propietaris de pisos buits. «No es tracta d’una mesura recaptatòria sinó una mesura per incentivar el parc d’habitatges de lloguer. L’objectiu és posar en el mercat les grans bosses d’habitatges als grans tenedors», remarca Fortuny.També es manté el pagament avançat amb una bonificació del 2,5% pels contribuents que s’acollin. Així mateix, es mantindrà el pagament fraccionat en deu mensualitats la bonificació aplicada als ciutadans que facin efectius el pagament dels tributs de forma avançada, en concret, el mes de febrer.