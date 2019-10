Nadal demana el consens dels partits per capitalitzar Espimsa

El president de l’empresa municipal de mercats afirma que «tenim deutes, però no ingressos»

L’empresa municipal de mercats Espimsa no passa pel seu millor moment pel que fa als recursos econòmics propis. El seu president i regidor de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va manifestar ahir que «tenim deutes, però no ingressos», per la qual cosa considera que «hem de tenir un debat tranquil amb tots els grups polítics» per tal de cercar una solució favorable. La inèrcia d’Espimsa cap a la seva descapitalització obeeix al fet que els pàrquings construïts amb finançament d’aquesta empresa «van passar a l’Empresa Municipal d’Aparcament de Tarragona, però nosaltres seguim pagant els crèdits que es van demanar», va explicar Nadal. «Necessitem musculatura per poder satisfer les amortitzacions bancàries», va subratllar.El consell d’administració d’Espimsa, reunit la tarda del passat dimecres, no va aprovar els pressupostos. Nadal va argumentar que «el volum de temes a tractar era molt i vam decidir convocar un nou consell, l’assistència al qual no serà remunerada», va matisar. «Hem d’estudiar millor el pressupost i ser més selectius en el moment de decidir les necessitats de l’empresa», va dir.Entre les partides de projectes de futur que van ser analitzades pel consell d’administració, Nadal va destacar que «volem humanitzar la plaça Corsini, posant una pèrgola i parterres amb flors, cosa que es clau per Tarragona i que els ciutadans demanen». Espimsa també vol introduir millores en els mercats de Torreforta, Bonavista, la Móra i Sant Pere i Sant Pau, i es planteja traslladar el mercat d’antiquaris de Corsini a la Rambla Nova, segons va explicar el president de l’empresa.Per altra banda, Nadal va informar, de manera oficial, de la decisió de cessar el gerent de l’empresa, Isidre Prunor, i de convocar la plaça. «Hem aprovat les bases per la nova licitació», va comentar Nadal.Per altra banda, el president d’Espimsa va assegurar que el nou gerent «serà el que cobrarà menys dels de totes les empreses municipals, uns 60.000 euros». Cal recordar que el gerent cessat tenia uns ingressos bruts de 170.000 euros, per la qual cosa la persona que accedeixi al lloc percebrà gairebé dues terceres parts menys.La decisió de canviar el gerent obeeix, entre altres motius, al desig de Nadal de «modernitzar l’empresa i posar-la al dia», i treballar en futurs reptes que necessita el sector en la ciutat de Tarragona.