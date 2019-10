La Junta de Govern Local de Tarragona demana que s'aturi la recollida de signatures de la Part Alta

Ha condemnat la iniciativa impulsada per l’Associació de Veïns de la Catedral on demana expulsar aquells immigrants que tinguin antecendents

Actualitzada 11/10/2019 a les 14:35

La Junta de Govern Local de Tarragona, celebrada aquest divendres al matí, ha acordat sol·licitar un informe a l’Assessoria Jurídica municipal sobre la recollida de signatures impulsada per l'Associació de Veïns de la Catedral per expulsar aquells immigrants que tinguin antecendents.El conseller i portaveu de l’equip de govern, Xavier Puig, ha explicat que volen «explorar les opcions de demanar responsabilitats jurídiques per aquests fets» i ha afegit «reclamem l’aturada immediata d’aquesta recollida de signatures a la Part Alta, que condemnem».Des del consistori remarquen que estan treballant amb la Generalitat per aconseguir la integració dels nois migrants com un actiu social de territori i, al mateix temps, fomentar la societat inclusiva com un dels valors essencials. Puig ha apuntat que «estem al costat de tota la gent de Tarragona, la seva seguretat i la seva inclusió».La Generalitat ha presentat un Pla de suport als municipis que allotgen centres de joves que emigren sols i finançarà la contractació per part de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona de tres dinamitzadors cívics que treballaran per fomentar la convivència entre els centres de menors i el seu entorn. «Incorporació que serà beneficiosa per millorar la inclusió social», ha declarat el conseller Puig.