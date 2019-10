L'IPHES detecta la presència del lludrió ocel·lat per primera vegada a Espanya

Els científics pensen que els exemplars que han arribat ho han fet com a polissons en algun vaixell provinent dels ports d'Egipte

Actualitzada 11/10/2019 a les 16:26

Un doctorand de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), de Tarragona, ha constatat la presència, per primera vegada a Espanya, del lludrió ocel·lat (chalcides ocellatus), una espècie de rèptil que prové de la conca mediterrània.Segons ha informat aquest divendres l'IPHES, el descobriment es recull en un article de la revista Amphibia-Reptilia i l'autor principal és Josep Francesc Bisbal-Chinesta, doctorand de l'IPHES i de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona-Reus).Fins ara, no s'havia detectat mai abans a Espanya aquest rèptil, que es distribueix per gran part de la conca mediterrània, incloent el nord de l'Àfrica, el Pròxim Orient, Anatolia, Xipre, península Àtica, Creta, illes de l'Egeu, Sicília i Sardenya i fins i tot ha estat vist al Pakistan, el Iemen i Somàlia.Els científics pensen que els exemplars que han arribat a Espanya ho han fet com a polissons en algun vaixell provinent dels ports situats al litoral d'Egipte, tenint en compte els resultats de les anàlisis filogenètiques que els han realitzat.