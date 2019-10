L'Associació de Veïns La Unió, en contra del centre de culte islàmic

L’Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau defensa que no es posicionarà sobre el tema ja que existeix la llibertat de culte

Actualitzada 10/10/2019 a les 21:45

L'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau es va posicionar ahir en contra de la instauració d’un centre de culte de la Comunitat Islàmica Assalam a l’Edifici Sant Andreu del barri després que l’Ajuntament aprovés inicialment la seva implantació.En declaracions a Diari Més, el president de l’entitat veïnal, Gabriel Muniesa, va defensar que «la major part dels veïns no estan a favor» i que, per tant, la Unió els farà costat. Muniesa va explicar també que «hi ha una ordenança municipal del 2015 que no permet instal·lar centres de culte en zones residencials si aquests poden afectar a la convivència dels veïns i, en aquest cas, afecta».«Els veïns estan planejant boicotejar actes de la mesquita si en un futur s’acaba instal·lant aquí, com posar-se a tocar el clàxon del cotxe mentre estiguin resant», va explicar Muniesa. «De totes maneres he mirat de tranquil·litzar-los i el nostre pla es basarà en presentar al·legacions durant aquest període i buscar el suport de grups polítics», va afegir el president de l’entitat. Segons Muniesa, els veïns no tindrien cap problema en què s’instal·lés una escola perquè els nens hi anessin a aprendre àrab o a fer classes de repàs, el problema recau en el fet que «si hi van a resar, poden provocar molèsties a la comunitat de veïns com molt de soroll o complicacions en l’aparcament de la zona si molts venen en cotxe». Muniesa, que va destacar que com a associació veïnal ha d’estar al costat dels veïns, va assegurar també que, si no reben el suport necessari de partits polítics per evitar la implantació d’aquest centre de culte i el projecte acaba tirant endavant, organitzaran una manifestació, sempre «evitant que s’hi afegeixin grups radicals i de la manera més pacífica».Tot això després que es conegués que l’Ajuntament va aprovar inicialment la instauració d’aquest centre de culte al barri de Sant Pere i Sant Pau. La Comunitat Islàmica Assalam ja va presentar un projecte el passat gener, però va ser rebutjat pel consistori perquè no complia les normes urbanístiques: el local no tenia un accés directe des del carrer, i s’havia d’entrar al local passant per zones comunes de l’edifici, al carrer Miquel Servet. Va ser llavors quan la comunitat islàmica va buscar una solució alternativa, que sí que complís els requeriments del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).Des que es va conèixer la primera iniciativa, diferents veïns del barri van sortir al carrer a manifestar-se, tant a favor com en contra. També es va posar en marxa una recollida de firmes en contra del centre de culte islàmic, que en va recollir 890 en 12 hores. La manifestació contrària a la mesquita, que ningú la va reivindicar però va ser publicitada per un membre d’una organganització d’ultradreta, no va provocar incidents. Les dues associacions de veïns del barri, l’AVV La Unió i l’AVV Sant pere i Sant Pau, van proposar a la Comunitat Islàmica Assalam que utilitzessin una sala del centre cívic com a espai de culte, però van decidir buscar un local alternatiu.