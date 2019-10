L'Ajuntament de Tarragona podria denegar el polèmic pla urbanístic de la Budellera

Diversos informes conclouen que el projecte incompleix prescripcions normatives i tècniques

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:36

L’Ajuntament de Tarragona votarà dijous vinent en un ple extraordinari la denegació del polèmic pla urbanístic de la Budellera, que preveu la construcció d’uns 4.000 habitatges a la zona de Llevant de la ciutat. La Comissió informativa de Territori ha avalat aquest divendres portar la qüestió al ple, atesos els informes que apunten a l’incompliment de diverses prescripcions normatives i tècniques en els àmbits d’urbanisme, mobilitat o Protecció Civil. El conseller de Territori i portaveu del govern, Xavier Puig, ha explicat que es tracta de qüestions que eren «vinculants» i «han estat reiteradament desateses» per part dels promotors. Per tant, ha insistit Puig, la decisió respon a criteris «estrictament tècnics» i no polítics.