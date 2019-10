José Luis Montesinos presenta al Festival de Sitges la "història de supervivència" 'Cuerdas'

L'òpera prima del director tarragoní es projecta en el marc de la Secció Oficial a Concurs

«Història arriscada»

Cuerdas és l'òpera prima del director tarragoní José Luis Montesinos, guanyador del Goya i el Gaudí pel curtmetratge El corredor, que s'ha presentat al Festival de cinema de Sitges. Montesinos ha assenyalat que volia explicar «una història de supervivència» i en aquest cas portar-la a l'extrem. El director ha reconegut que li interessen sempre els personatges que són supervivents i ha dit això també va estar present a El corredor. La pel·lícula es projecta en el marc de la Secció Oficial a Concurs del festival i tracta sobre una jove invàlida que haurà de sobreviure als atacs d'un gos que passa de ser el seu amic al seu enemic. Protagonitzen el film Paula del Río i Miguel Ángel Jenner.Un accident deixa l'Elena en una cadira de rodes. Tot i això, ella vol complir el seu desig de viure sola en una masia que es troba al camp. Allí només està acompanyada per un gos que es diu Athos i que està entrenat per donar-li un cop de mà. Però qui ha de ser el seu millor amic s'acaba convertint en el seu pitjor enemic des del moment en el qual pateix una estranya malaltia.Montesinos ha arrencat a l'inici de la roda de premsa manifestant que cap animal ha patit en el rodatge de la pel·lícula, «les persones... això ja és una altra cosa», ha afegit. De fet, el director ha explicat que el treball amb l'Espiona, la gossa protagonista del film, el plantejaven com si fos un joc. «Les escenes de tensió, acció i terror no deixaven de ser un joc per l'Espiona i s'havien de transmetre com a tal».Montesinos ha manifestat que volien transmetre «molta realitat» al film. «Faig un cinema molt realista, fins ara havia fet drames amb tocs de comèdia, però sempre explico històries similars. En aquest cas, ha afegit, «volia realisme» i és el que més ha treballat amb els animals i amb la Paula del Río.L'actriu Paula del Río ha explicat va ser molt intens el fet d'haver de portar una cadira de rodes. Al començament li costava interpretar un personatge invàlid perquè ella igualment es movia tota l'estona. «Vaig practicar molt per arribar al rodatge amb aquesta part feta i el rodatge va ser molt intens i vaig aprendre molt. Vam plorar molt i ho vam passar malament, però és molt satisfactori veure com ha quedat».Montesinos s'ha referit als referents de la pel·lícula. «Hi ha uns referents visuals i d'estructura i narratius». A nivell d'estructura, ha apuntat, tenien com a referent Gravity que té brossa espacial i Cuerdas un gos amb ràbia. A nivell visual, van treballar en base a un univers molt pròxima a Stephen King.Per altra banda, Montesinos ha reconegut que ha estat una odissea aixecar la pel·lícula i més encara, ha admès, Cuerdas perquè és «una històrica arriscada». Cuerdas és una producció de Bastian Films, Gaia Audiovisuals i Súbete al tren AIE en coproducció amb Numintec, i la col·laboració de l'ICAA, IVC i la participació de TV3 i À Punt.