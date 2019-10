El Cupó Diari de l'ONCE reparteix 280.000 euros a Tarragona

S'han venut 8 cupons premiats amb 35.000 euros cadascú d’ells al barri de Sant Pere i Sant Pau

L’ONCE ha repartit 280.000 euros al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona en el marc del sorteig del Cupó Diari d’ahir dijous 10 d’octubre.José Antonio Páez Díaz és qui ha portat la sort a Tarragona des del quiosc ubicat al barri de Sant Pere i Sant Pau (Bloc Sant Joan, 1). José Antonio, persona amb discapacitat com tots els venedors de l’ONCE, va vendre 8 cupons premiats amb 35.000 euros cadascú d’ells. En total va repartir 280.000 euros.El Cupó Diari de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar La Paga de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.L’ONCE ja ha repartit enguany 63 milions i mig d’euros en premis a Catalunya.