Diverses entitats tarragonines s'uneixen per recaptar diners pels incendis de Ribera d'Ebre

'Rebrotem Tarragona' comptarà amb diverses activitats el proper 25 d'octubre com concerts, un bingo o un sopar

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:58

Cinc agrupaments escolta i guia de la ciutat (AEiG Alverna, AEiG Fent Camí, AEiG Gelsto, AEiG Ixent i AEiG Xaloc), la IMAGInada, el Casal Sageta de foc i Tornavís Teatre s'han unit per recaptar diners pels incendis que van cremar aquest passat juny les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià. Per aquest motiu, han organitzat la jornada solidària Rebrotem Tarragona on han programat concerts, un bingo i un sopar popular.La jornada començarà a les 19.30 hores de la tarda al Parc Saavedra amb una presentació on els responsables de Rebrotem explicaran quines són les problemàtiques que hi ha a les zones afectades per l'incendi i a què estan destinant els diners que recapten.Seguidament hi haurà el primer concert de la jornada amb el grup reusenc Remolatxa i les seves cançons de protesta. Després hi haurà el sopar que costarà 12 euros i hi haurà opció vegana, celíaca i per intolerància a la lactosa.A les 22.30 hores hi haurà l’activitat del Bingo. En aquesta activitat varies entitats hi han col·laborat aportant algun producte que els representa com entrades per la Sala Trono o cerveses artesanes de la IMAGInada.Per últim, a partir de les 23 hores actuaran el ball de gralles amb els tarragonins La Virolla i després música amb PD Peting, uns dels punxa-discos més reconeguts actualment a la ciutat de Tarragona.En tot moment hi haurà guardioles on fer donacions i hi haurà la barra oberta perquè tothom pugui posar el seu granet de sorra de la manera que li sigui més còmode.El passat juny de 2019 les comarques de la Ribera d’Ebre, Garrigues i Segrià van patir un dels incendis forestals més important de les últimes dècades. Van quedar afectades pel foc 5.000 hectàrees de cultius i bosc i, a causa d’això vam perdre el paratge natural, el sòl, la biodiversitat, les oliveres, vinyes i ametllers a més dels projectes d’agricultors i ramaders que depenen del camp per a la seva subsistència.