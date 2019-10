Sant Pere i Sant Pau es manifestarà per reclamar les millores promeses

La manifestacó serà el dia 4 de novembre a les 18.30 i començarà i acabarà a la plaça de Cuba

Actualitzada 09/10/2019 a les 22:09

Inseguretat

L’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau ha organitzat una manifestació pel pròxim 4 de novembre per reclamar els compromisos de l’Ajuntament de Tarragona que no s’han dut a terme. El president de l’entitat, Lluís Trinitat, va explicar al Diari Més que l’anterior equip de govern «va prometre molts projectes, algun dels quals fins i tot tenien una partida destinada». «De la plaça de la Sardana ja haurien d’haver arreglat el monument i de la plaça Catalunya ja haurien d’haver començat les obres de millora del paviment i altres elements, a més de treure el mur», va explicar Trinitat a aquest mitjà, sobre els dos projectes que ja haurien d’estar en marxa. «A més, també hi havia la promesa i la partida destinada de construir una pista de futbol sala i de bàsquet», va afegir el president de l’associació veïnal.Segons va explicar Trinitat, «els polítics només s’omplen la boca de promeses de cara a les eleccions i després ningú se’n recorda de Sant Pere i Sant Pau. Fa anys que demanem també el gimnàs municipal i, de fet, ja vam rebre el projecte i vam presentar algunes modificacions. No pot ser que el barri més gran de Tarragona no tingui gimnàs municipal». El president de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau va explicar també que el dia 14 d’octubre es reunirà amb els regidors de l’Ajuntament Xavi Puig i Carla Aguilar per tractar el tema.Lluís Trinitat va assegurar també que Sant Pere i Sant Pau viu un problema de falta de seguretat. «Hi ha hagut un augment considerable de la delinqüència al barri i la gent està empipada i amb por i preocupació, i amb tota la raó», va explicar Trinitat. I va aprofundir: «Ja ens vam reunir amb la Guàrdia Urbana per aquesta situació però acaba passant el mateix, venen durant un parell de setmanes perquè es vegi que la reunió ha donat els seus fruits però després ja no tornen i, un cop més, ningú se’n recorda de Sant Pere i Sant Pau». En la manifestació, a més de reclamar les millores promeses, també es demanarà més presència policial al barri, sobretot en zones en que últimament s’han patit robatoris com són la del Mercadona, la plaça de Catalunya i l’avinguda dels Països Catalans.Lluís Trinitat va explicar que en aquesta manifestació «tot el barri anirà a una, ja que no es tracta de res que tingui a veure amb la política, sinó que es tracta d’estar units per reclamar millores per Sant Pere i Sant Pau. El president de l’associació encara s’ha de reunir amb les entitats però, segons va explicar, totes li han donat el seu suport.La manifestació començarà a les 18.30 a la plaça de Cuba, i el recorregut seguirà l’avinguda dels Països Catalans, donarà una volta pel barri i tornarà fins a la plaça de Cuba passant de nou per Països Catalans.