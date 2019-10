Parc del Francolí anuncia accions de protesta contra el Centre Obert

L’associació convoca concentracions tots els dijous, la instal·lació de punts d’informació i una manifestació el 7 de novembre

Actualitzada 10/10/2019 a les 21:19

Crítics amb la Generalitat

L’Associació de Veïns Parc del Francolí vol traslladar a tota la ciutat la seva oposició a la construcció del Centre Penitenciari Obert (CPO) a l’avinguda Pont i Gol, amb l’objectiu de buscar la complicitat de com més gent millor. L’entitat considera que l’obertura del CPO farà augmentar «la sensació d’inseguretat que ja existeix entre els veïns del parc», ha dit el seu president, Jordi Miguel. Avui a la tarda, una seixantena de persones han participat en una concentració de protesta, la primera que faran tots els dijous fins al novembre, a les 19 hores.L’associació de veïns vol fer extensible el seu malestar a tota la ciutat i, amb aquest objectiu, el 21 d’octubre posaran plafons informatius en indrets de Tarragona força concorreguts, com l’Hospital Joan XXIII, la plaça Corsini o l’estació d’autobusos, i no descarta fer el mateix el dia 27, en aquesta ocasió en el mercadet de Bonavista. Les protestes no finalitzaran amb aquestes accions. Els veïns dels voltants del Parc del Francolí han convocat una manifestació per al 7 de novembre, «en la qual esperem la participació de moltes persones que s’oposen a la construcció del nou Centre Penitenciari Obert, que ha de compartir espai amb la Ciutat de la Justícia, que ja veurem si l’han fet d’aquí a deu anys», ha recalcat Miguel.Una pancarta amb el lema «No al Centre Penitenciari Obert» ha presidit la concentració d’avui a la tarda. Els participants han comptat amb el suport del regidor del PSC a l’Ajuntament de Tarragona Berni Álvarez, qui ha comentat que va fer acte de presència «com a veí», i el de Ciutadans Rubén Viñuales qui ha volgut «expressar el meu suport a aquesta demanda dels veïns», ha dit. També ha assistit la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Cristina Berrio, qui també s'ha mostrat del costat dels residents al Parc del Francolí.La secretaria de l’associació de veïns, Roser Barrio, ha lamentat que «ens vam assabentar del projecte per la premsa fa tres anys, vam demanar informació a la Generalitat i aquesta, fa un any, ens va dir que tot estava paralitzat, que no hi havia cap projecte». «Fa poc temps la Generalitat va dir que ja l’havia licitat i les obres començaran el pròxim novembre». Recentment, «vam visitar la presó i ens van dir que es va haver de tapiar una part perquè la gent sortia i, a més, hi ha un problema de drogues i alcoholisme», ha dit Berrio, qui ha afegit que «la Generalitat assegura que no hi ha motius per creure que el centre generarà inseguretat, quan la realitat és que aquesta ja existeix entre els veïns del Parc del Francolí quan encara no l’han construït»... En aquest context, Miguel ha apuntat que, arribat el cas, «demanem que la porta d’accés al Centre Penitenciari Obert estigui a Pont i Gol, perquè el volen posar-la al parc, amb la qual cosa augmentarà la inseguretat».Per altra banda, el president de l’entitat ha lamentat que «quan hem parlat del projecte amb la Generalitat i l’Ajuntament ens hem topat amb una paret: mai hem obtingut cap resposta». Miguel ha recordat que «hem demanat la paralització del projecte fins que no es garanteixi que al Parc del Francolí hi hagi seguretat. A més, ha dit que «els 10 milions d’euros que costarà s’haurien d’invertir en necessitats més prioritàries que té la ciutat, com eliminar els barracons que hi ha en molts col·legis o a l’estiu es tanquen llits hospitalaris». Miguel ha recordat que «la presó de Mas d’Enric va costar 100 milions d’euros». A més, ha posat en dubte que la Ciutat de la Justícia es faci en els pròxims anys. Aquestes dependències han de compartir edifici amb el CPO. «Al final, tindrem el Centre Penitenciari Obert i Tarragona serà l’única capital de província catalana que no tindrà una Ciutat de la Justícia com cal», ha subratllat Miguel.