Les infermeres reclamen més professionals a l'assistència primària

Alerten que amb l’envelliment de la població hauran de ser moltes més per cobrir la demanda

Actualitzada 10/10/2019 a les 14:07

El col·lectiu d’infermeres reclama dotar de més professionals els centres sanitaris. Especialment a l’assistència primària, on han de treballar amb la meitat del personal necessari. Així ho han reclamat aquest dijous durant el primer congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària, organitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona al Palau de Congressos de la ciutat. La vocal del col·legi, Glòria Carol, ha detallat que a l’Estat hi ha sis infermeres per cada miler d’habitants, mentre que en alguns països d’Europa s’arriba a nou. Carol ha alertat que a causa de l’envelliment de la població hi haurà molts més malalts crònics que requeriran una atenció mèdica més continuada.Carol ha lamentat que a causa de l’escassetat de professionals han d’anar «de bòlid» amb l’atenció domiciliària, un assistència que va en augment. «Al domicili, amb 15 o 20 minuts no en tens prou, potser necessites una hora per cada pacient», ha indicat, com a conseqüència dels desplaçaments que s’han de fer i de la gestió del material necessari per fer les atencions. Amb tot, ha concretat que a Primària calen el doble de professionals dels que hi ha actualment i ha alertat que a causa de l’envelliment de la població augmentaran els malalts crònics, per la qual cosa també caldran més professionals de la infermeria.El col·lectiu també ha volgut denunciar la seva invisibilitat. Malgrat la seva especialitat, que fan en acabar el grau d’infermeria i que els especialitza en la cura i atenció a les persones malaltes, a la família i a la comunitat, la seva visibilitat dins dels sistema no ha millorat. Una de les qüestions que han posat sobre la taula és que tota persona té assignada, a més d’un metge de família, una infermera de primària, si bé «la majoria de la població no ho sap».En el congrés de Tarragona, s’hi ha reunit uns 240 professionals de la demarcació, que representen un 80% dels equips tècnics que hi ha. Entre els temes que s’hi han tractat hi ha tallers sobre nous dispositiu, sensors o bombes d’insulina, a més de xerrades sobre com cuidar-se a si mateixes.