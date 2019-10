La URV es mostra decebuda pels 100 MEUR proposats pels Govern per a les universitats públiques

La rectora María José Figueras considera que en realitat l’increment per als centres és de zero

Actualitzada 10/10/2019 a les 20:17

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, ha expressat la seva «decepció» per la proposta de la Generalitat de dotar amb 100 milions d’euros més les universitats públiques catalanes per a l’any vinent. Per Figueras, en realitat l’increment «és zero» perquè ha dit que dels 100 milions, 62 aniran destinats a augments salarials i endarreriments, mentre que la resta seran reduccions de taxes i increments de beques per als alumnes. Tot i això ha mostrat una «franja d’esperança» davant la possibilitat que la Generalitat pugui ampliar la dotació. «Esperàvem, almenys, uns 140 milions», ha expressat.