La URV llança el repte de transformar el model energètic de la Catalunya Sud

La universitat i la Diputació de Tarragona desenvoluparan projectes per impulsar accions concretes

Actualitzada 10/10/2019 a les 18:57

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha estat el punt de trobada de diferents iniciatives medi ambientals i energètiques de la Catalunya Sud en el tancament de les jornades Emergència climàtica i transició energètica. Han estat les primeres d’aquestes característiques organitzades per una universitat de l’Estat i han servit per llançar el repte de transformar el model energètic de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, així com posar en valor el potencial del territori. En la trobada hi han participat científics, tècnics de diferents àmbits, empresaris, polítics o representants sindicals, que han aportat diferents punts de vista sobre com s’ha d’afrontar el canvi climàtic en un territori que en patirà molt les conseqüències.En el debat s’han plantejat diferents «missions» per dur a terme en el futur, com ara portar a la Ribera d’Ebre una fàbrica de bateries de nova generació que permeti reactivar el teixit industrial de la comarca, abans que d’aquí uns anys tanquin les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs. També s’ha parlat de fomentar el cooperativisme energètic entre ciutadans.Una de les conclusions a les quals s’ha arribat és que qualsevol acció que es realitzi haurà de ser a partir d’unir esforços entre diferents actors, un fet que suposa un canvi respecte la manera tradicional de fer les coses. En aquest sentit, el vicerector de la URV, Francesc Díaz, ha apuntat que si des del territori surten iniciatives potents que es basin en la gestió pròpia de l’energia, «els polítics no s’hi poden negar».Per tal d’impulsar iniciatives d’aquest tipus a les Terres de l’Ebre, la rectora de la URV, María José Figueras, ha avançat que amb la Diputació de Tarragona presentaran propostes a les convocatòries dels Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) per tal d’obtenir finançament. D’altra banda, Figueras ha expressat la seva satisfacció pel bon funcionament de les jornades i per haver atret més d’un centenar de persones, i ha deixat la porta oberta a organitzar una segona edició.