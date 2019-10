L'AVV Part Alta es desmarca de la proposta d'expulsar «immigrants»

Les federacions de veïns de Llevant i Segle XXI van assegurar que no pensen reunir-se amb Ferré

Actualitzada 10/10/2019 a les 09:45

La polèmica proposta de l’Associació de Veïns de la Catedral de recollir signatures per expulsar a «immigrants amb antecedents» dels barris i de Tarragona va tindre resposta, tant de les federacions de veïns de Tarragona com del Grup Municipal de la CUP, a més de la reacció, el passat dimarts, del regidor de Patrimoni, Joventut i Cooperació Hermán Pinedo.Però una de les parts més afectades va ser l’Associació de Veïns de la Part Alta. En declaracions a Diari Més, el president de l’altra entitat del barri, Manel Rovira, va mostrar el seu «rebuig total» a la proposta de l’entitat presidida per Jordi Ferré i el va titllar de «xenòfob i racista». «No dic que els problemes de seguretat a la Part Alta no existeixin, però no creiem que expulsar a ningú sigui la solució», va explicar Rovira. L’AVV de la Part Alta ja fa temps que treballa per trobar una solució a la inseguretat que viu el barri, amb reunions amb la directora territorial d’infància, amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i amb el regidor de seguretat de l’Ajuntament, Manel Castaño, trobada que encara està pendent, segons explicava el president de l’entitat. «Volem solucionar aquest problema, però d’una altra manera, parlant amb els responsables d’aquests nois», sentenciava Rovira, en referència als problemes de seguretat causats pels MENA i els que ja han assolit la majoria d’edat.En declaracions a aquest mitjà el passat dimarts, Jordi Ferré va explicar que es reuniria amb les tres federacions de veïns de Tarragona per explicar la seva iniciativa i que aquestes li donessin el seu suport. Doncs bé, tant la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant com la Federació d’Associacions de Veïns Segle XXI van coincidir, en declaracions a Diari Més, que en cap cas pensen reunir-se amb l’Associació de Veïns de la Catedral, i coincideixen també en què no és la seva funció decidir expulsar ningú dels barris i de la ciutat.Concretament, la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant, Gemma Fusté, va assegurar a Diari Més que «a mi no cal que em truquin». «Això és gravíssim, no ho entenc, és una falta de drets humans brutal», va reconèixer Fusté. Segons la presidenta de l’entitat veïnal, una associació ha de vetllar per coses com millores de les infraestructures i pels mateixos veïns, i no per decidir qui es queda i a qui s’expulsa del barri.Seguint la mateixa línia, el president de la Federació d’Associacions de Veïns Segle XXI, Jacinto Moreno, va defensar en aquest mitjà que no donaria suport a una iniciativa d’una associació que «no pertany a cap federació ni hi vol pertànyer». «Ho veig molt malament. Tots volem immigrants que vinguin a treballar i respectin la gent, però aquesta funció és de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, i no nostra», va explicar Moreno.Davant la polèmica creada pel full de recollida de signatures que l’AVV Catedral va repartir per alguns comerços del barri de la Part Alta, el Grup Municipal CUP Tarragona va decidir ahir fer una Petició d’Informació a Alcaldia per saber, en primer lloc, si l’Associació de Veïns Catedral està legalment constituïda i, en segon lloc, per saber si aquesta ha rebut mai una subvenció per part de l’Ajuntament de Tarragona. La regidora de la formació anticapitalista al consistori Laia Estrada va explicar que quan sàpiguen la resposta actuaran. «En el cas que hagin rebut diners públics per part de l’Ajuntament, fet que seria lamentable, el primer que farem serà demanar que no rebin cap més subvenció i, en segon lloc, veurem fins a quin punt hi hauria la possibilitat de que tornin tots els diners públics que hagin rebut».