Fa 25 anys bona part del Camp de Tarragona va viure sota les aigües

En 24 hores van caure 600 litres per metre quadrat a Farena i Falset i el riu Francolí va inundar la part baixa de Tarragona

Actualitzada 10/10/2019 a les 10:06

Canalització del riu

La matinada del 9 al 10 d’octubre del 1994, avui fa vint-i-cinc anys, les comarques tarragonines van patir la contundent força de l’aigua a causa d’un temporal de pluges que van provocar desbordaments de rius i rieres, esfondraments de ponts i inundacions de pobles. L’efecte de l’advers fenomen climatològic va ser devastador. L’enorme concentració d’aigua va provocar danys en una quarantena de poblacions del Camp de Tarragona. El període de precipitacions més dur va durar unes cinc hores. En el curt espai de temps de 24 hores es van comptabilitzar 600 litres per metre quadrat a Farena i Falset, 504 a la Mussara, 403 a Alforja, 336 a Cornudella, 300 a Vilaplana i 208 a Porrera. A Montblanc van caure 231 litres per metre quadrat, 231 a Montblanc, 201 a Reus, 189 a Tortosa i 130 a Valls.Afluents del riu Francolí com el Brugent van carregar d’aigua una llera que no va donar l’abast. Les inundacions es van produir en diferents punts del territori, però a la ciutat de Tarragona el desbordament va recordar la tràgica riuada del 18 d’octubre de l’any 1930, que va afectar de manera molt especial a la Part Baixa i el Serrallo, destruint edificis com el de l’antiga seu del Club Nàutic, localitzat a l’actual Moll de Costa. La zona més afectada per la gran quantitat de pluja caiguda en tan poques hores va ser la conca del Francolí, des de l’Espluga fins a la desembocadura a Tarragona.Entre altres danys, les pluges van provocar l’ensorrament d’un pont a la Riba i un a Montblanc, a Porrera es van ensorrar dues cases i es va haver d’evacuar unes 300 persones de la part baixa del poble, a Vilaplana l’aigua es va emportar dos ponts, l’antic escorxador i un cotxe fúnebre, van destrossar la zona esportiva de Maspujols, a Cambrils se’n va emportar tres ponts i cinquanta cotxes, i a les Borges del Camp l’acumulació d’aigua a la riera d’Alforja va destruir dues cases. Aquestes són només algunes de les conseqüències del temporal.La Diputació de Tarragona va estimar unes pèrdues de 6 milions d’euros, als quals es van afegir 1,8 pels danys ocasionats al Port de Tarragona i 3 al Polígon Industrial Francolí. L’aigua va inundar importants sectors urbans de Residencial Palau i el Serrallo, i va obligar a evacuar prop d’un miler de persones, entre altres alumnes i professorat del Col·legi el Serrallo. En aquest tram el riu portava tal quantitat d’aigua que aquesta va envair els ponts de les avingudes Roma i Ramón y Cajal. El mur localitzat a l’altura del carrer Torres Jordi va ser insuficient i va ser per aquest punt que l’aigua va accedir-hi a la zona habitada i va inundar aquest sector de la ciutat de Tarragona.El desbordament del riu Francolí a Tarragona en el seu tram final va ser aprofitat per recuperar una antiga reivindicació de la ciutat, com era desviar la sortida al mar. Després de molts debats i viatges a Madrid per convèncer el Govern perquè financés les obres de canalització, no va ser fins passats quatre anys que el Ministeri de Medi Ambient va licitar les obres de construcció del projecte de desguàs del riu en el port a partir de desviar la desembocadura. Va ser el novembre del 1998. Encara haurien de passar més de quatre anys per veure la intervenció finalitzada.Les obres van consistir en la canalització del darrer tram del riu, des de l’avinguda de Roma, el recreixement d’un mur de protecció en el marge esquerre, per on el 1994 el riu es va desbordar i va inundar el Residencial Palau i el Serrallo, i la construcció d’un de nou que delimita la zona d’esbarjo actual de l’espai urbà i el Parc del Francolí. Les obres no van complir el calendari previst i, finalment, la modificació del tram final del Francolí va ser una realitat l’any 2003. Des de llavors, el Francolí ha baixat amb força en diversos moments, però mai com ho va fer el mes d’octubre del 1994.