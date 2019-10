Enxampen a Sant Pere i Sant Pau un conductor que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia

El cotxe anava d’un carril a l’altre i va estar a punt de xocar amb altres vehicles aparcats

Actualitzada 10/10/2019 a les 09:54

Detingut per ordre de crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències a un home de 32 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol. L’home, que va ser enxampat quan circulava per Sant Pere i Sant Pau, va donar un resultat positiu d’1,02 a la prova d’alcoholèmia, cosa que significa que quadruplicava la taxa permesa.Una patrulla del cos policial va observar ahir dimecres a les 16.40h, davant del bloc Sant Jordi de Sant Pere i Sant Pau, un vehicle que passava d'un carril a l'altre de forma brusca i consecutiva, fins al punt que en diverses ocasions va estar a punt de topar amb els vehicles aparcats.Els agents van aturar el vehicle i van comprovar que el conductor presentava símptomes de conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Els policies van realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de 1,02 mg/l en aire espirat. Per aquest motiu, se li van obrir diligènciesPer altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir ahir un home de 54 anys que tenia pendent una ordre de crida i cerca dictada pel Jutjat Penal número 1 de Tarragona. La detenció va tenir lloc a les 10.45 h a la plaça General Domènech Batet i Mestres, quan una patrulla que realitzava tasques de vigilància va observar un home mirant l'interior dels vehicles aparcats a la plaça amb actitud sospitosa. Quan es va identificar l'individu es va tenir coneixement de l'ordre pendent.