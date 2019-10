El judici als acusats d'amenaçar de mort a un de Vox, vist per sentència

El judici s'ha celebrat avui a les 12 als jutjats de Tarragona i la sentència es coneixerà d’aquí dues setmanes

Actualitzada 10/10/2019 a les 18:37

Aquest dijous al migdia s'ha celebrat i ha quedat vist per sentència, d’una vegada per totes, el judici a Òscar Cid i a Manolo Cabrero, acusats d’amenaçar de mort a José Ramon Gargallo en un acte de Vox a Bonavista el 17 novembre de l’any passat.«A veure si es pot celebrar el judici d’una vegada per totes», ha expressat Cid abans d’entrar als jutjats. «Això dura més que la guerra de Vietnam», ha afegit, bromejant, Cabrera. I és que el judici es va haver de suspendre fins en dues ocasions, ja que en la primera vista no es van presentar dos dels quatre Mossos d’Esquadra que havien de declarar i en la segona no s’hi va presentar la mateixa acusació, Gargallo, segons Cabrera, perquè tenia «depressió». A les portes dels jutjats i dins la sala, els dos acusats d’amenaçar de mort a Gargallo en l’acte de Vox han tornat a gaudir del suport de molta gent, relacionada amb CDR del Camp de Tarragona i altres entitats i organitzacions independentistes. L’advocat de l’Òscar Cid i del Manolo Cabrera, Jordi Baiges, ha expressat a Diari Més: «Esperem que el judici se celebri, els dos cops que s’ha suspès ha estat per demandes de l’acusació. Tenim ganes de què se celebri i es demostri la innocència». «Al final tot això és una maniobra per tindre notorietat, en cap cas hi va haver amenaces directes, el denunciant es va sentir ofès i al·ludit quan ningú li va dir res directament», ha afegit Baiges. A les 11.30, Cid i Cabrera han entrat entre aplaudiments de suport als jutjats de Tarragona.Gargallo, en declaracions a aquest mitjà ha explicat com van succeir els fets el passat 17 de novembre: «Jo anava pel carrer i en passar pel costat de la terrassa vaig sentir ‘pim pam pum, no en quedareu ni un. Llavors m’hi vaig acostar i li vaig preguntar que perquè em volia matar i mirant-me als ulls directament va repetir ‘pim pam pum no en quedareu ni un’. Llavors li vaig dir que era un feixista». «No pot anar amenaçant de mort a la gent pel carrer, ha de respectar totes les idees», ha afegit Gargallo.Aquesta ha estat la línia que han seguit les declaracions del denunciant al judici. Gargallo també ha explicat en la declaració que Cid va fer un intent de «treure una arma» i que des d’aquell dia no se sent segur perquè creu que Cid o gent del seu entorn li poden fer alguna cosa i sent la necessitat de «vigilar sempre les esquenes». Davant d’això, en la declaració Cid ha explicat que va fer «com si agafés alguna cosa de la taula» i li va preguntar que «amb què vols que et mati», i ha afegit que el de fer veure que treia una arma «és de pel·lícula de Tarantino».Segons l’advocat de la defensa, el que va passar aquell dia a Bonavista és que els seus clients estaven prenent un tallat en una terrassa d’un bar mentre que al restaurant del costat s’estava celebrant una reunió de Vox i a la vegada, al carrer, hi havia una manifestació independentista en contra del partit ultradretà. Els simpatitzants de Vox van encendre una traca de petards i, quan aquesta va acabar, els independentistes van començar a cantar «pim pam pum, que no en quedi ni un», amb relació als petards. Cid, des de la terrassa, va repetir les paraules dels manifestants i va ser llavors quan Gargallo passava per davant i li va preguntar a Cid que a qui volia matar. Segons els acusats, immediatament es van presentar davant seu «un grup de 14 o 15 simpatitzants de Vox», moment en què va començar la discussió. Els Mossos, que estaven controlant la manifestació independentista, van arribar a temps per separar les dues parts. Cid ha defensat en tot moment que, en cap cas, la seva intenció era amenaçar a Gargallo.Tant l’acusació com la defensa han presentat en el judici proves documentals, vídeos, que tan sols els advocats, la secretaria i la jutgessa han visionat. Un judici que ha comptat amb 19 persones de públic, totes per donar suport als acusats. En dues setmanes es coneixerà la resolució.