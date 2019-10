Un cotxe s'estampa al camp de futbol d'Icomar

L’accident va deixar quatre dones ferides que van ser evacuades al Joan XXIII i va causar danys materials

Actualitzada 09/10/2019 a les 13:12

Un cotxe va quedar encastat a una de les xarxes de contenció de les pilotes del camp de futbol d’Icomar després de patir un accident la nit d’ahir dimarts, 8 d’octubre. El vistós accident va produir danys materials i també va deixar quatre persones ferides en estat menys greu. Totes les ferides són dones i van ser evacuades a l’Hospital Joan XXIII de la ciutat.El sinistre es va produir a les 22.43h quan, per causes que es desconeixen, el vehicle va accidentar-se tot sol. El turisme va impactar amb una tanca de tal manera que la va doblegar, va entrar al recinte exterior del camp d’aquest barri de Tarragona i es va estampar contra un petit mur, del qual se’n van desprendre algunes pedres. El cotxe va quedar encastat en una de les xarxes utilitzades perquè les pilotes que es fan servir en els entrenaments i els partits no surtin a l’exterior.Pel que fa a l’estat dels ocupants del vehicle, quatre persones, totes dones, van resultar ferides menys greu. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va acudir al lloc amb dues ambulàncies i va traslladar a totes les afectades a l’Hospital Joan XXIII.L’accident de trànsit va mobilitzar els Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Servei d’Emergències Mèdiques.