Polèmica per la recollida de firmes a la Part Alta per expulsar immigrants

L’Associació de Veïns de la Catedral reparteix fulls on es demanen signatures per expulsar aquells que tinguin antecendents i desfermen les crítiques a les xarxes socials

Actualitzada 08/10/2019 a les 21:50

Les patrulles de serens

La reacció d’Hermán Pinedo

L’Associació de Veïns de la Catedral de Tarragona va començar a repartir durant el dia d’ahir, per diferents comerços de la Part Alta, fulls per recollir signatures per a expulsar als «immigrants delinqüents i reincidents» de la ciutat de Tarragona. Una mesura xenòfoba que no va tardar en protagonitzar la polèmica a les xarxes socials, amb una resposta totalment contrària per part dels usuaris i veïns de la zona.Concretament, el títol del document que busca el suport dels tarragonins diu el següent: «Des de l’AVV Catedral demanem l’expulsió inmediata a tot emigrant amb antecedents sumant actes delictius amb violència a la nostra ciutat de Tarragona», en referència als MENAS i EXMENAS que viuen a la ciutat i que, en tot cas, son immigrants i no emigrants com s’exposa en el document. En declaracions a Diari Més, el president de l’AVV Catedral, Jordi Ferré, defensa que al barri estan «farts de la inseguretat» en la que viuen i que, així és, demanen «la seva expulsió inmediata de la ciutat». Ferré explica que «es tracta de MENAS i EXMENAS d’origen marroquí que venen a casa nostra a delinquir i a més amb agressivitat», i afegeix: «no es controla si tenen antecedents o no. No tots els MENAS son iguals, però els tenim controlats, sabem qui són. No pot ser que la Generalitat els deixi lliures i amb pis i una paga de 645 euros quan compleixen els 18 anys. Aquesta situació que vivim és culpa de l’Estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Tarragona».El president de l’entitat veïnal assegura que des de l’associació obren les portes a aquells estrangers que vinguin a «integrar-se i a respectar», el que no vol es que «Tarragona es converteixi en el Raval de Barcelona». «Es veu que no hi ha prou educadors per tants MENAS, però bé, això és un problema de la Generalitat, que ofereixin més llocs de treball», reconeix Ferré.El màxim responsable de l’AVV Catedral va explicar a aquest mitjà dos casos de violència que han patit dos veïns del barri de la Part Alta: «primer van estomacar a un avi de 70 anys i li van robar un rellotge d’or i una cadena d’or, i l’home té por de denunciar. També van donar puntades de peu a una embarassada al passeig Sant Antoni per robar-li la bossa». Pel que fa a la recollida de signatures explica que volen «recollir-ne com més millor» i argumenta que «això demostraria que la ciutat de Tarragona es troba en alerta pel tema de la inseguretat».El portaveu de l’Associació de Veïns de la Catedral, Lucas Balbino, també en declaracions a Diari Més, explica que entre ahir i avui es reuniran amb les tres federacions d’associacons veïnals de Tarragona, la de Ponent, la de Llevant i la Segle XXI, per traslladar-los-hi la proposta i que aquestes també reparteixin les fulles de recollida de signatures pels seus barris i els seus comerços. D’aquesta manera, demà, els documents estaran per tota la ciutat per a que aquesta mostri, o no, el seu suport a la proposta.El president de l’AVV Catedral Jordi Ferré, va explicar també que aviat es posaran en marxa les patrulles de serens, després de veure com l’Ajuntament «no mou un dit per solucionar el problema de la inseguretat». Ferré diu que «aquestes patrulles no tenen cap voluntat de ser violentes. Simplement seran veïns del barri de la Part Alta que, sense ànim de lucre, volen ajudar allí on no arriben la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra». «Si un avi ha d’anar de nit a la farmàcia de guàrdia, enlloc d’ell hi anirà un serè. O si una noia torna a casa a altes hores de la nit, el serè l’acompanyarà des de la parada de bus fins a casa seva», explica el president de l’entitat veïnal.Aquestes dues son les mesures que l’Associació de Veïns de la Catedral de Tarragona ha decidit prendre davant «la sensació d’inseguretat que es viu al barri» i «l’inoperància tant de l’administració com de l’Ajuntament davant els diversos fets que s’han produït al barri».Una de les primeres reaccions a les xarxes socials ha estat la del regidor de Patrimoni, Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo. «El espíritu de #Tarragona es el del #VolemAcollir y no el de la discriminación y la xenofobia. Los que fomentan el odio nos tendrán enfrente.», piulava Pinedo.En declaracions a Diari Més, i seguint la línia del tuit, Pinedo va defensar que rebutja «qualsevol mostra de discriminació i xenofòbia» i va afegir que «volem ser la Tarragona que vol acollir, i de fet la ciutat ha acollit i acull molta gent». «L’AVV Catedral representa a molts veïns que no son xenòfobs, crec que s’haurien de repensar una mica millor això de la recollida de signatures», va sentenciar el regidor de l’Ajuntament.