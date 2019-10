La URV matricula més alumnes de grau i de màster per al nou curs universitari

La institució implementa un mòdul d’inserció laboral per preparar els alumnes en la recerca de feina

Actualitzada 09/10/2019 a les 12:38

Més finançament i major autonomia

La investigadora Clare Goodess: «No hi ha dubte científic que el canvi climàtic és una realitat»

La Universitat Rovira i Virgili (URV) continua creixent en matriculacions. El curs ha començat amb 11.464 alumnes matriculats als graus, un 0,9% més, i 1.523 als màsters, un 3,5% més, tot i que en aquest cas la inscripció continua oberta. Pel que fa als alumnes de nou accés als graus, aquest curs n’hi ha 3.136, un 1,4% més. La rectora, María José Figueras, s’ha mostrat satisfeta de l’increment i ha subratllat l’impacte positiu de les accions per millorar l’abandonament dels estudis. Com a novetat, enguany la institució ha implementat un mòdul d’inserció laboral en la majoria d’estudis per preparar els alumnes en la recerca de feina i una assignatura optativa d’emprenedoria per als futurs enginyers.Figueras ha celebrat l’increment d’alumnes i la gran demanda existent sobretot en els estudis de l’àmbit biomèdic -Medicina, Infermeria, Bioquímica i Biotecnologia-, o el màster d’Educació. D’entre les novetats, la rectora ha destacat la posada en marxa del pla de foment de terceres llengües, que pretén una millora del coneixement d’anglès dels estudiants. Per aquest motiu, tots els estudiants de primer curs de grau s’han sotmès a una prova de nivell d’entrada d’anglès, que repetiran al final dels estudis. També s’han habilitat espais d’autoaprenentatge al Campus Virtual.La rectora ha explicat que, per primer cop, s’ha introduït una nova assignatura que fomenta l’ocupabilitat dels alumnes a la recta final de l’etapa universitària. El nou mòdul d’inserció laboral es posa en pràctica en tots els graus, cinc màsters i dos programes de doctorat. El pla els oferirà «entrenament per a la seva entrevista de feina, com preparar un currículum o com demostrar la capacitat de treball en grup». A més, s’ha implementat una assignatura optativa a les enginyeries que fomenta l’emprenedoria i que, posteriorment, es preveu estendre a d’altres cursos.L’endemà de l’acte unitari de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per reclamar al Govern que actuï per resoldre la greu situació financera de les institucions, Figueras ha insistit que volen recuperar el finançament públic de poc més de 900 MEUR que tenien fa deu anys. Actualment, el sistema rep 776 MEUR des del 2017, atès que els pressupostos de la Generalitat continuen prorrogats.María José Figueras ha insistit que la recuperació del pressupost seria útil per a la renovació d’infraestructures, el manteniment de les instal·lacions o per poder acabar obres que ja s’han començat. «Cal creure en la universitat perquè de cada euro que s’hi inverteix el retorn és de quatre euros i, com més formada està la seva població, més capacitat de diàleg, d’emprenedoria i de desenvolupament cultural té un país», ha manifestat.La rectora ha valorat positivament l’acte de dimarts per la unitat que van mostrar el conjunt d’universitats públiques catalanes. D’altra banda, Figueras ha confirmat que aquest dimecres a la tarda el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, rebrà a tots els rectors. «Entenem que podem tenir alguna esperança que es podran destinar més diners a les universitats, però fa un any estàvem igual i tenim el pressupost congelat des del 2017», s’ha queixat la rectora.Figueras també ha reclamat que es reconeguin les «càrregues» que han hagut d’absorbir les universitats, com ara les cotitzacions de la Seguretat Social dels professors contractats per rellevar funcionaris, o el pagament de triennis i altres mèrits que també han hagut d’assumir. Tot i això, la rectora ha subratllat que també reivindiquen una major autonomia «per poder decidir què ens convé fer», per exemple a l’hora de crear nous ensenyaments o d’incrementar la capacitat de matriculació.D’altra banda, la rectora ha recordat la incorporació de la URV a l’Aurora Universities Network, un consorci d’universitats europees que cooperen en àmbits com la diversitat i la inclusió, l’impacte social de la recerca o la innovació docent. Figueras ha avançat que abans del febrer presentaran una proposta a la Unió Europea per a aconseguir un reconeixement europeu com a xarxa d’universitats europees que els permetria rebre 5 MEUR per a projectes a desenvolupar en tres anys i que encaixarien en l’objectiu d’internacionalització del centre.El Campus Catalunya ha acollit aquest dimecres l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2019-2020 amb la lliçó inaugural a càrrec de la doctora Clare Goodess, de la Unitat de Recerca Climàtic de la Universitat d’Ànglia de l’Est (Regne Unit), la primera institució universitària que va declarar l’emergència per al clima i la biodiversitat.En declaracions als mitjans, la investigadora ha recordat que el centre va ser pioner als anys 80 a l’hora de fer una estimació de l’escalfament global. Ara, segons Goodees, «la ciència no té cap mena de dubte de l’existència d’un canvi climàtic induït per l’acció de l’home», tal com demostra l’increment de la temperatura mitjans del planeta. «Ens queda poc temps per actuar, però encara hi som a temps. Hem d’apostar fermament per la reducció de les emissions de carboni i implementar canvis en la societat», ha apuntat la investigadora principal de la UEA.La temàtica de la lliçó inaugural s’emmarca en les Jornades Emergència Climàtica i Transició Energètica. Reptes de la Catalunya Sud que es clouran dijous al Campus Catalunya.