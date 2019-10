La ciència ficció aterra a Tarragona amb 'Starraco Wars Unlimited'

La tercera edició amplia horitzons amb espais dedicats a 'Regreso al Futuro', 'Cazafantasmas' i 'StarTrek'

Actualitzada 09/10/2019 a les 19:04

El Palau de Congressos de Tarragona acollirà el 8 i 9 de febrer de 2020 la nova convenció d'Star Wars. La tercera edició comptarà amb nous espais dedicats a Regreso al Futuro, V, Cazafantasmas, StarTrek, Alien, Stargate i Masters del Universo. En total, 13.000 m2 repartits entre les quatre plantes del Palau i el pavelló del recinte fira.Starraco Wars Unlimited seguirà amb el seu caràcter benèfic, ja que cedeix espais i recaptarà diners per a diferents associacions. Per al cap de setmana, s'han programat exposicions d'objectes i vestuaris, conferències, tallers i altres activitats. L'espai comptarà amb una zona retrogaming, una altra per artistes gràfics i un espai gastronòmic i de botigues.La convenció està organitzada per Tangerin Works, pel Palau Firal i de Congressos de Tarragona i l’associació R2-T4. Aquesta obrirà les portes de 10 a 20 hores de forma ininterrompuda.Es podran adquirir entrades de dia (adults 8 euros i nens de 8 a 16 anys a 5 euros) i abonaments per als dos dies (adults 14 euros i infantils 8 euros). Properament es posaran a la venda a la plataforma d’internet Atrapalo.com.