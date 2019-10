L'Obra Social 'la Caixa' recapta 57.510 litres de llet per al Banc d'Aliments de Tarragona

L’acció solidària 'Cap nen sense bigoti' ha tornat a batre el rècord

L’acció solidària Cap nen sense bigoti, impulsada per l’Obra Social 'la Caixa' i CaixaBank ha aconseguit recaptar 57.510 litres de llet a favor del Banc dels Aliments de Tarragona. En total, uns 4.793 menors en risc de vulnerabilitat social podran accedir a aquest aliment d’aquí a final d’any.A tota Catalunya, més de 64.400 menors en risc de vulnerabilitat social podran accedir a aquest aliment durant els pròxims tres mesos, gràcies als 773.231 litres de llet recollits. Mentre que a Espanya, la xifra suposa 2,5 milions de litres, un 60% més que l'any anterior.L'Obra Social va posar en marxa la recollida fent una aportació inicial de 200.000 litres de llet. CaixaBank, d’altra banda, ha posat al servei de la campanya la seva xarxa de 4.000 oficines, que n’han fet difusió per aconseguir que els ciutadans se sumin a la recollida a través de microdonatius o fent aportacions a través de SMS. Els 60 centres de gent gran de l’Obra Social de tot el territori també s’han sumat al lliurament físic de cartrons de llet.Més de 234 entitats socials han contribuït a la recollida de llet, amb l’ajuda de 806 voluntaris de 'la Caixa' que hi han col·laborat a través de 535 activitats satèl·lit i més de 1.324 hores de voluntariat. Els voluntaris de 'la Caixa', en coordinació amb els bancs d’aliments provincials corresponents, han organitzat punts de recollida en supermercats i durant les activitats esportives i a l’aire lliure.Actualment, els bancs d’aliments associats a la FESBAL atenen 1,2 milions de persones a tot Espanya —de les quals 225.000 són infants d’entre 1 i 14 anys— que tenen dificultats per accedir regularment al consum d’aliments bàsics, com ara la llet, amb vista a una dieta equilibrada.