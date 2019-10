L'Infanta Cristina de l'Armada espanyola obrirà les seves portes obertes el dia de la Hispanitat a Tarragona

El vaixell farà parada al Moll Port Tarraco i es podrà visitar durant tot el dia

Actualitzada 09/10/2019 a les 14:27

El patruller de l'Armada espanyola Infanta Cristina estarà atracat el Moll Port Tarraco de l'11 al 13 d'octubre, segons ha explicat el Ministeri de Defensa. El vaixell farà jornada de portes obertes el dissabte, dia de la Hispanitat, de 10 a 12.30 hores i de 16 a 18.30.L'Infanta Cristina és el segon buc de la classe 'Infanta Elena' i fa tasques de vigilànicia marítima. Construït per l'empresa Navantia, va ser lliurat a l'Armada el novembre de 1980. L'any 2004 es van fer diverses modificacions que el van convertir en l'actual patruller. És el vuitè buc de la història de l'Armada espanyola i compta amb una tripulació formada per 90 persones.El vaixell ha participat en missions com la lluita contra la immigració il·legal i el tràfic d'estupefaents, contra la pirateria, el control del trànsit marítim, la protecció del medi ambient i la vigilància de pesca.Al llarg de la seva vida operativa, l'Infanta Cristina ha estat partícep de la I Guerra del Golf, com a part de la Força Multinacional d'Intercepció al Mar Roig durant el bloqueig naval impost per l'ONU; l'embargament a l'antiga Iugoslàvia; la missió UNIFIL de l'ONU en aigües del Líban; l'Operació Activi Endeavour de l'OTAN per a lluitar contra el terrorisme al Mediterrani; l'Operació ATALANTA que lluita contra la pirateria en aigües de l'oceà Índic; i l'última, realitzada durant el segon semestre de 2017, en la qual va realitzar el Desplegament Africà de Seguretat Cooperativa i Cooperació Militar amb diversos països d'Àfrica Occidental.