Josep Maria Andreu: «Dono les gràcies a Tarragona, que és la ciutat que estimo»

El president del Nàstic rep la distinció de Fill Predilecte en un acte molt emotiu davant d’un Saló de Plens ple a vessar on no hi va faltar ningú

Actualitzada 09/10/2019 a les 20:41

El Genuine i la família

Josep Maria Andreu ja llueix el seu diploma de Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona. L’actual president del Consell d’Administració de la Societat Anònima Esportiva (SAE) del Gimnàstic de Tarragona i també màxim mandatari del Club Gimnàstic va rebre aquest dimecres a la tarda aquesta distinció, la qual va ser aprovada ja fa mesos en un ple, tot i que no es va fer efectiva fins a la gran festa que es va produir al consistori.No hi va faltar ningú. Familiars, amics, jugadors i tècnics del Nàstic. Tothom va gaudir d’un acte molt esperat i molt sentit. Sentiment i emoció no van mancar durant la més de mitja hora que es va allargar la cita, amb Andreu com a protagonista i Pau Ricomà, alcalde i Mary López, regidora d’Esports, com a mestres de cerimònies. El primer, recordant els «els bons dies» del Nàstic i el «moment complicat» que viu el primer equip en l’actualitat. La segona, detallant tota la trajectòria d’Andreu. La resta del Saló de Plens, expectant per escoltar les paraules del protagonista, les quals, com acostuma a passar quan es posa de cara al públic, no van decebre.«Avui és un dia molt emocionant perquè rebo un reconeixement del qual em sento molt emocionat». Aquestes van ser les primeres paraules de Josep Maria Andreu, el qual va destacar que el fet de ser Fill Predilecte «em lliga molt a la meva ciutat». «Vull compartir aquest honor amb tots els que ho han fet possible», va reblar el president del Nàstic, que va donar pas a tots els agraïments. Tots i cadascun, per a Josep Maria Andreu, van ser necessaris i especials. Per això, va posar gran èmfasi a l’hora de recordar-los.Per començar, el tarragoní va destacar que «vull compartir aquest honor amb els que han fet possible que jo estigui aquí. Vull agrair a l’Agustí Mallor, el Jaume Budesca i el Juli Esporrín Gràcies a ells, juntament amb les penyes, van proposar que jo fos Fill Predilecte». Tot seguit, també va tenir un moment per a l’alcalde i la resta de regidors: «També dono les gràcies a l’Ajuntament de Tarragona i al Ple, ja que tothom va votar favorablement» a la moció presentada, després que es presentessin més de 1.400 signatures demanant la distinció d’Andreu.Continuant amb els agraïments a personalitats relacionades amb la política, Andreu va tenir un moment per als exalcaldes Joan Miquel Nadal i Josep Fèlix Ballesteros (present al Ple), «pels seus suports en els bons moments i en els dolents». També va voler remarcar els seus agraïments a «les institucions tarragonines» i «al Club Gimnàstic, el club de la meva vida», així com «als meus companys del Consell d’Administració actual i als anteriors, ja que he après moltíssim de tots».«Socis i aficionats» també van estar dins del parlament del president, que va fer extens el seu agraïment a «socis, jugadors i tècnics» que l’han acompanyat i que l’acompanyen en la seva aventura grana, així com «els esportistes del futbol base i totes les seccions del club». Entre els mèrits d’Andreu, a banda dels ascensos a Segona A i a Primera, la liquidació d’un gran deute per part de la SAE o, el que l’enorgulleix més: el Nàstic Geunine. «No em cansaré de dir que és el millor equip de la història del Nàstic», va dir, afegint, sobre ells, que «gràcies per ser com són i per la seva categoria humana».Finalment, el més emotiu va ser el record per la seva família més propera. «Gràcies als meus pares, que em portaven a l’estadi de l’avinguda Catalunya. El meu pare (que ja no hi és) estaria molt orgullós» de veure’l al Saló de Plens amb tanta gent que li va demostrar la seva estima incondicional. Finalment, «gràcies a tota la meva família, a la Tere (la seva dona), Tono, Ani, José (fills), Pere, Carlota (gendre i jove) i la meva gran il·lusió, l’Ani (la seva neta).El seu parlament van finalitzar amb un agraïment a la ciutat, «a Tarragona, una ciutat única, extraordinària, amb els seus defectes i les seves virtuts, però és la ciutat que estimo».